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Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне - РИА Новости, 15.06.2024
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02:52 15.06.2024 (обновлено: 03:19 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/pensii-1953057506.html
Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне
Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне - РИА Новости, 15.06.2024
Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне
Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности - перерасчет... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T02:52
2024-06-15T03:19
общество
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности - перерасчет произойдет автоматически, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова. "С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы", - сказала Усова. Кроме того, по ее словам, увеличение пенсионных выплат ждет россиян, которым в июле исполнится 80 лет. Гражданам, которые получат в этом месяце первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату. Эти перерасчеты произойдут автоматически. Эксперт отметила, что с 1 июля пенсионеры смогут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. "Значительно проще станет реализовать право на использование пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты. Это можно будет сделать, если размер рассчитанной на сумму пенсионных накоплений накопительной пенсии будет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера", - добавила Усова.
https://ria.ru/20240611/pensiya-1952176975.html
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общество, россия
Общество, Россия
Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне

Эксперт Усова: рост пенсий затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности - перерасчет произойдет автоматически, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова.
"С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы", - сказала Усова.
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Кроме того, по ее словам, увеличение пенсионных выплат ждет россиян, которым в июле исполнится 80 лет. Гражданам, которые получат в этом месяце первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату. Эти перерасчеты произойдут автоматически.
Эксперт отметила, что с 1 июля пенсионеры смогут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии.
"Значительно проще станет реализовать право на использование пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты. Это можно будет сделать, если размер рассчитанной на сумму пенсионных накоплений накопительной пенсии будет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера", - добавила Усова.
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