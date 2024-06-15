https://ria.ru/20240615/pensii-1953057506.html

Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне

Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне - РИА Новости, 15.06.2024

Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне

Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности - перерасчет... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T02:52

2024-06-15T02:52

2024-06-15T03:19

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности - перерасчет произойдет автоматически, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова. "С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы", - сказала Усова. Кроме того, по ее словам, увеличение пенсионных выплат ждет россиян, которым в июле исполнится 80 лет. Гражданам, которые получат в этом месяце первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату. Эти перерасчеты произойдут автоматически. Эксперт отметила, что с 1 июля пенсионеры смогут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. "Значительно проще станет реализовать право на использование пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты. Это можно будет сделать, если размер рассчитанной на сумму пенсионных накоплений накопительной пенсии будет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера", - добавила Усова.

https://ria.ru/20240611/pensiya-1952176975.html

https://ria.ru/20230924/pensii-1898270695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия