https://ria.ru/20240615/pensii-1953057506.html
Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне
Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне - РИА Новости, 15.06.2024
Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне
Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности - перерасчет... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T02:52
2024-06-15T02:52
2024-06-15T03:19
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности - перерасчет произойдет автоматически, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова. "С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы", - сказала Усова. Кроме того, по ее словам, увеличение пенсионных выплат ждет россиян, которым в июле исполнится 80 лет. Гражданам, которые получат в этом месяце первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату. Эти перерасчеты произойдут автоматически. Эксперт отметила, что с 1 июля пенсионеры смогут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. "Значительно проще станет реализовать право на использование пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты. Это можно будет сделать, если размер рассчитанной на сумму пенсионных накоплений накопительной пенсии будет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера", - добавила Усова.
https://ria.ru/20240611/pensiya-1952176975.html
https://ria.ru/20230924/pensii-1898270695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне
Эксперт Усова: рост пенсий затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности - перерасчет произойдет автоматически, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова.
"С 1 июля Социальный фонд России
автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы", - сказала Усова.
Кроме того, по ее словам, увеличение пенсионных выплат ждет россиян, которым в июле исполнится 80 лет. Гражданам, которые получат в этом месяце первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату. Эти перерасчеты произойдут автоматически.
Эксперт отметила, что с 1 июля пенсионеры смогут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии.
"Значительно проще станет реализовать право на использование пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты. Это можно будет сделать, если размер рассчитанной на сумму пенсионных накоплений накопительной пенсии будет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера", - добавила Усова.