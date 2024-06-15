https://ria.ru/20240615/pavodok-1953075794.html

Жителей Березовского района Югры предупредили о возможном паводке

Жителей Березовского района Югры предупредили о возможном паводке - РИА Новости, 15.06.2024

Жителей Березовского района Югры предупредили о возможном паводке

Режим повышенной готовности введен в Березовском районе в Ханты-Мансийском автономном округе из-за угрозы паводка, сообщает окружное правительство. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:18

2024-06-15T09:18

2024-06-15T09:18

березовский район

нижневартовск

лангепас

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Березовском районе в Ханты-Мансийском автономном округе из-за угрозы паводка, сообщает окружное правительство. "В целях предупреждения возникновения ЧС, связанной с высоким уровнем воды в реке Ляпин в Березовском районе, введен режим повышенной готовности", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В зоне возможного подтопления находятся поселок Саранпауль и деревня Хурумпауль. Отмечается, что местные жители проинструктированы о действиях в случае паводка, готов пункт временного размещения. Социальным объектам ничего не угрожает – они не подпадают в зону затопления, добавили власти. Ранее сообщалось, что на всех реках округа наблюдаются колебания уровней воды, в зоне возможного подтопления находятся 46 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка введен в Мегионе, Нефтеюганском районе, Сургутском районе и Сургуте, Нижневартовске, Лангепасе. Как уточняет региональный главк МЧС, на утро субботы в Нижневартовске подтоплено 253 приусадебных участка и имеется четыре перелива через проезжую часть, в Лангепасе – подтоплено 152 приусадебных участка, в Березовском районе – 29 земельных участков и в Нижневартовском районе – 5 земельных участков.

https://ria.ru/20240421/pavodki-1941356024.html

https://ria.ru/20240409/tyumenskayaoblast-1938768048.html

березовский район

нижневартовск

лангепас

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

березовский район, нижневартовск, лангепас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия