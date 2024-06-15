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Жителей Березовского района Югры предупредили о возможном паводке - РИА Новости, 15.06.2024
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09:18 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/pavodok-1953075794.html
Жителей Березовского района Югры предупредили о возможном паводке
Жителей Березовского района Югры предупредили о возможном паводке - РИА Новости, 15.06.2024
Жителей Березовского района Югры предупредили о возможном паводке
Режим повышенной готовности введен в Березовском районе в Ханты-Мансийском автономном округе из-за угрозы паводка, сообщает окружное правительство. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:18
2024-06-15T09:18
березовский район
нижневартовск
лангепас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Березовском районе в Ханты-Мансийском автономном округе из-за угрозы паводка, сообщает окружное правительство. "В целях предупреждения возникновения ЧС, связанной с высоким уровнем воды в реке Ляпин в Березовском районе, введен режим повышенной готовности", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В зоне возможного подтопления находятся поселок Саранпауль и деревня Хурумпауль. Отмечается, что местные жители проинструктированы о действиях в случае паводка, готов пункт временного размещения. Социальным объектам ничего не угрожает – они не подпадают в зону затопления, добавили власти. Ранее сообщалось, что на всех реках округа наблюдаются колебания уровней воды, в зоне возможного подтопления находятся 46 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка введен в Мегионе, Нефтеюганском районе, Сургутском районе и Сургуте, Нижневартовске, Лангепасе. Как уточняет региональный главк МЧС, на утро субботы в Нижневартовске подтоплено 253 приусадебных участка и имеется четыре перелива через проезжую часть, в Лангепасе – подтоплено 152 приусадебных участка, в Березовском районе – 29 земельных участков и в Нижневартовском районе – 5 земельных участков.
https://ria.ru/20240421/pavodki-1941356024.html
https://ria.ru/20240409/tyumenskayaoblast-1938768048.html
березовский район
нижневартовск
лангепас
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Дарья Буймова
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березовский район, нижневартовск, лангепас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Березовский район, Нижневартовск, Лангепас, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Жителей Березовского района Югры предупредили о возможном паводке

В Березовском районе Югры из-за угрозы паводка ввели режим повышенной готовности

© Фото : Игорь Васильев/TelegramПоследствия паводка в Тюменской области
Последствия паводка в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : Игорь Васильев/Telegram
Последствия паводка в Тюменской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Березовском районе в Ханты-Мансийском автономном округе из-за угрозы паводка, сообщает окружное правительство.
"В целях предупреждения возникновения ЧС, связанной с высоким уровнем воды в реке Ляпин в Березовском районе, введен режим повышенной готовности", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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В зоне возможного подтопления находятся поселок Саранпауль и деревня Хурумпауль. Отмечается, что местные жители проинструктированы о действиях в случае паводка, готов пункт временного размещения. Социальным объектам ничего не угрожает – они не подпадают в зону затопления, добавили власти.
Ранее сообщалось, что на всех реках округа наблюдаются колебания уровней воды, в зоне возможного подтопления находятся 46 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка введен в Мегионе, Нефтеюганском районе, Сургутском районе и Сургуте, Нижневартовске, Лангепасе.
Как уточняет региональный главк МЧС, на утро субботы в Нижневартовске подтоплено 253 приусадебных участка и имеется четыре перелива через проезжую часть, в Лангепасе – подтоплено 152 приусадебных участка, в Березовском районе – 29 земельных участков и в Нижневартовском районе – 5 земельных участков.
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