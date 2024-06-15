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В Ливане открыли памятник Пушкину
В Ливане открыли памятник Пушкину - РИА Новости, 15.06.2024
В Ливане открыли памятник Пушкину
Памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину был открыт в субботу в Ливане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:52
2024-06-15T13:52
2024-06-15T13:52
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александр рудаков (посол россии в ливане )
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БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину был открыт в субботу в Ливане, передает корреспондент РИА Новости. Памятник был установлен в парке Российско-ливанской дружбы в городе Айнаб к юго-востоку от ливанской столицы Бейрута в год 225-летия со дня рождения Пушкина. Он был торжественно открыт российским послом в Ливане Александром Рудаковым. Памятник Пушкину был построен по инициативе Ассоциации выпускников РУДН. В церемонии открытия также приняли участие российские дипломаты, Русский дом в Ливане, проживающие в стране россияне, представители ливанской общественности и мэр Айнаба Гази Шаар. Мероприятие состоялось в рамках Дня русского языка и 80-летия российско-ливанских дипломатических отношений. "На родном языке Александра Сергеевича Пушкина, Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского и Ивана Сергеевича Тургенева созданы всемирно признанные достижения российской культуры и науки. Трудно переоценить роль русского языка как средства межнационального и международного общения", - отметил Рудаков.
https://ria.ru/20240607/berdyanskmuzey-1951328733.html
https://ria.ru/20240606/muzey-1951185428.html
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ливан, бейрут, александр пушкин, александр рудаков (посол россии в ливане )
Культура, Ливан, Бейрут, Александр Пушкин, Александр Рудаков (посол России в Ливане )
В Ливане открыли памятник Пушкину
В ливанском городе Айнаб открыли памятник Александру Пушкину
БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину был открыт в субботу в Ливане, передает корреспондент РИА Новости.
Памятник был установлен в парке Российско-ливанской дружбы в городе Айнаб к юго-востоку от ливанской столицы Бейрута
в год 225-летия со дня рождения Пушкина. Он был торжественно открыт российским послом в Ливане Александром Рудаковым
.
Памятник Пушкину был построен по инициативе Ассоциации выпускников РУДН. В церемонии открытия также приняли участие российские дипломаты, Русский дом в Ливане, проживающие в стране россияне, представители ливанской общественности и мэр Айнаба Гази Шаар.
Мероприятие состоялось в рамках Дня русского языка и 80-летия российско-ливанских дипломатических отношений.
"На родном языке Александра Сергеевича Пушкина, Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского и Ивана Сергеевича Тургенева созданы всемирно признанные достижения российской культуры и науки. Трудно переоценить роль русского языка как средства межнационального и международного общения", - отметил Рудаков.