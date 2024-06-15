https://ria.ru/20240615/pamyatnik-1953109271.html

В Ливане открыли памятник Пушкину

В Ливане открыли памятник Пушкину - РИА Новости, 15.06.2024

В Ливане открыли памятник Пушкину

Памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину был открыт в субботу в Ливане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:52

2024-06-15T13:52

2024-06-15T13:52

культура

ливан

бейрут

александр пушкин

александр рудаков (посол россии в ливане )

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148615/84/1486158498_0:449:2019:1585_1920x0_80_0_0_b563f65abe5b5eca13cf54d6b2ec751f.jpg

БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину был открыт в субботу в Ливане, передает корреспондент РИА Новости. Памятник был установлен в парке Российско-ливанской дружбы в городе Айнаб к юго-востоку от ливанской столицы Бейрута в год 225-летия со дня рождения Пушкина. Он был торжественно открыт российским послом в Ливане Александром Рудаковым. Памятник Пушкину был построен по инициативе Ассоциации выпускников РУДН. В церемонии открытия также приняли участие российские дипломаты, Русский дом в Ливане, проживающие в стране россияне, представители ливанской общественности и мэр Айнаба Гази Шаар. Мероприятие состоялось в рамках Дня русского языка и 80-летия российско-ливанских дипломатических отношений. "На родном языке Александра Сергеевича Пушкина, Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского и Ивана Сергеевича Тургенева созданы всемирно признанные достижения российской культуры и науки. Трудно переоценить роль русского языка как средства межнационального и международного общения", - отметил Рудаков.

https://ria.ru/20240607/berdyanskmuzey-1951328733.html

https://ria.ru/20240606/muzey-1951185428.html

ливан

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, бейрут, александр пушкин, александр рудаков (посол россии в ливане )