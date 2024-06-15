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В Ливане открыли памятник Пушкину - РИА Новости, 15.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:52 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/pamyatnik-1953109271.html
В Ливане открыли памятник Пушкину
В Ливане открыли памятник Пушкину - РИА Новости, 15.06.2024
В Ливане открыли памятник Пушкину
Памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину был открыт в субботу в Ливане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:52
2024-06-15T13:52
культура
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БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину был открыт в субботу в Ливане, передает корреспондент РИА Новости. Памятник был установлен в парке Российско-ливанской дружбы в городе Айнаб к юго-востоку от ливанской столицы Бейрута в год 225-летия со дня рождения Пушкина. Он был торжественно открыт российским послом в Ливане Александром Рудаковым. Памятник Пушкину был построен по инициативе Ассоциации выпускников РУДН. В церемонии открытия также приняли участие российские дипломаты, Русский дом в Ливане, проживающие в стране россияне, представители ливанской общественности и мэр Айнаба Гази Шаар. Мероприятие состоялось в рамках Дня русского языка и 80-летия российско-ливанских дипломатических отношений. "На родном языке Александра Сергеевича Пушкина, Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского и Ивана Сергеевича Тургенева созданы всемирно признанные достижения российской культуры и науки. Трудно переоценить роль русского языка как средства межнационального и международного общения", - отметил Рудаков.
https://ria.ru/20240607/berdyanskmuzey-1951328733.html
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ливан, бейрут, александр пушкин, александр рудаков (посол россии в ливане )
Культура, Ливан, Бейрут, Александр Пушкин, Александр Рудаков (посол России в Ливане )
В Ливане открыли памятник Пушкину

В ливанском городе Айнаб открыли памятник Александру Пушкину

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагмент картины "Александр Сергеевич Пушкин" работы художника Петра Кончаловского
Фрагмент картины Александр Сергеевич Пушкин работы художника Петра Кончаловского - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости
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Фрагмент картины "Александр Сергеевич Пушкин" работы художника Петра Кончаловского. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину был открыт в субботу в Ливане, передает корреспондент РИА Новости.
Памятник был установлен в парке Российско-ливанской дружбы в городе Айнаб к юго-востоку от ливанской столицы Бейрута в год 225-летия со дня рождения Пушкина. Он был торжественно открыт российским послом в Ливане Александром Рудаковым.
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Памятник Пушкину был построен по инициативе Ассоциации выпускников РУДН. В церемонии открытия также приняли участие российские дипломаты, Русский дом в Ливане, проживающие в стране россияне, представители ливанской общественности и мэр Айнаба Гази Шаар.
Мероприятие состоялось в рамках Дня русского языка и 80-летия российско-ливанских дипломатических отношений.
"На родном языке Александра Сергеевича Пушкина, Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского и Ивана Сергеевича Тургенева созданы всемирно признанные достижения российской культуры и науки. Трудно переоценить роль русского языка как средства межнационального и международного общения", - отметил Рудаков.
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КультураЛиванБейрутАлександр ПушкинАлександр Рудаков (посол России в Ливане )
 
 
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