https://ria.ru/20240615/palestina-1953076055.html

На Западном берегу реки Иордан с 7 октября погибли более 500 палестинцев

На Западном берегу реки Иордан с 7 октября погибли более 500 палестинцев - РИА Новости, 15.06.2024

На Западном берегу реки Иордан с 7 октября погибли более 500 палестинцев

Более 500 палестинцев погибли на Западном берегу реки Иордан с 7 октября 2023 года, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своём аккаунте в... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:23

2024-06-15T09:23

2024-06-15T09:23

в мире

западный берег реки иордан

восточный иерусалим

тедрос адханом гебрейесус

воз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 500 палестинцев погибли на Западном берегу реки Иордан с 7 октября 2023 года, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своём аккаунте в социальной сети Х. "Всплеск насилия на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, с момента начала войны в секторе Газа привел к гибели 521 палестинца, в том числе 126 детей, в период с 7 октября 2023 года по 10 июня 2024 года", - сообщает ВОЗ. Как отмечается, более 5,2 тысячи человек, среди которых 800 детей, получили ранения. Подчёркивается, что закрытие контрольно-пропускных пунктов, задержания медицинских работников, растущая нестабильность и ужесточение ограничений на передвижение затрудняют доступ к медицинской помощи на Западном берегу. Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщает в своём аккаунте в социальной сети Х, что значительная часть населения сектора Газа сталкивается с "катастрофическим голодом", и более восьми тысяч детей в секторе Газа страдают от острого недоедания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала более 800 нападений на оккупированных палестинских территориях с 7 октября. Ранее в апреле глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что только 10 из 36 больниц в секторе Газа все еще частично функционируют, система здравоохранения едва выживает.

https://ria.ru/20240615/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240328/golod-1936291291.html

западный берег реки иордан

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, западный берег реки иордан, восточный иерусалим, тедрос адханом гебрейесус, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году