https://ria.ru/20240615/pa_obse-1953156150.html
Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ, считают в Госдуме
Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ, считают в Госдуме - РИА Новости, 15.06.2024
Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ, считают в Госдуме
Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но за очередной выпад против РФ последует ответ, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:24
2024-06-15T19:24
2024-06-15T19:24
россия
алексей чепа
обсе
госдума рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но за очередной выпад против РФ последует ответ, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. "Я хочу сказать, что в сегодняшнем состоянии ОБСЕ практически не работает. От того, что наша делегация не будет там присутствовать, сильно мы ничего не потеряем. Но это очередной выпад против нас, и мы это обязательно учтём и ответим", - сказал Чепа.
https://ria.ru/20240213/obse-1927118841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей чепа, обсе, госдума рф
Россия, Алексей Чепа, ОБСЕ, Госдума РФ
Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ, считают в Госдуме
Чепа: РФ ничего не потеряет, не участвуя в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ