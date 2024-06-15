https://ria.ru/20240615/pa_obse-1953156150.html

Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ, считают в Госдуме

Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ, считают в Госдуме - РИА Новости, 15.06.2024

Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ, считают в Госдуме

Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но за очередной выпад против РФ последует ответ, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:24

2024-06-15T19:24

2024-06-15T19:24

россия

алексей чепа

обсе

госдума рф

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но за очередной выпад против РФ последует ответ, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. "Я хочу сказать, что в сегодняшнем состоянии ОБСЕ практически не работает. От того, что наша делегация не будет там присутствовать, сильно мы ничего не потеряем. Но это очередной выпад против нас, и мы это обязательно учтём и ответим", - сказал Чепа.

https://ria.ru/20240213/obse-1927118841.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, алексей чепа, обсе, госдума рф