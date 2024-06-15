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Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ, считают в Госдуме - РИА Новости, 15.06.2024
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19:24 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/pa_obse-1953156150.html
Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ, считают в Госдуме
Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ, считают в Госдуме - РИА Новости, 15.06.2024
Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ, считают в Госдуме
Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но за очередной выпад против РФ последует ответ, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:24
2024-06-15T19:24
россия
алексей чепа
обсе
госдума рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но за очередной выпад против РФ последует ответ, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. "Я хочу сказать, что в сегодняшнем состоянии ОБСЕ практически не работает. От того, что наша делегация не будет там присутствовать, сильно мы ничего не потеряем. Но это очередной выпад против нас, и мы это обязательно учтём и ответим", - сказал Чепа.
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россия, алексей чепа, обсе, госдума рф
Россия, Алексей Чепа, ОБСЕ, Госдума РФ
Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии ПА ОБСЕ, считают в Госдуме

Чепа: РФ ничего не потеряет, не участвуя в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но за очередной выпад против РФ последует ответ, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Я хочу сказать, что в сегодняшнем состоянии ОБСЕ практически не работает. От того, что наша делегация не будет там присутствовать, сильно мы ничего не потеряем. Но это очередной выпад против нас, и мы это обязательно учтём и ответим", - сказал Чепа.
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Российская делегация не намерена участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Вене
13 февраля, 16:27
 
РоссияАлексей ЧепаОБСЕГосдума РФ
 
 
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