https://ria.ru/20240615/opasnost-1953171738.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T21:44
2024-06-15T21:44
2024-06-15T21:48
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе