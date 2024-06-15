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Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Нацсобрание - РИА Новости, 15.06.2024
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15:37 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/olland-1953123116.html
Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Нацсобрание
Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Нацсобрание - РИА Новости, 15.06.2024
Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Нацсобрание
Бывший президент Франции Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012-2017 годах, объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:37
2024-06-15T15:37
в мире
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франсуа олланд
эммануэль макрон
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012-2017 годах, объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), сообщило в субботу издание Montagne. "Бывший президент республики Франсуа Олланд объявил в субботу утром… о выдвижении своей кандидатуры на парламентских выборах от первого избирательного округа в (департаменте - ред.) Коррез", - говорится в статье. Как уточняет издание, Олланд будет представлять Социалистическую партию, его кандидатура была поддержана коалиционным объединением левых сил "Новый народный фронт". На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20230409/olland-1864065891.html
https://ria.ru/20240610/europe-1952064192.html
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в мире, франция, франсуа олланд, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Нацсобрание

Montagne: Олланд выдвигает свою кандидатуру на выборах в Нацсобрание Франции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБывший президент Франции Франсуа Олланд
Бывший президент Франции Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бывший президент Франции Франсуа Олланд. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012-2017 годах, объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), сообщило в субботу издание Montagne.
"Бывший президент республики Франсуа Олланд объявил в субботу утром… о выдвижении своей кандидатуры на парламентских выборах от первого избирательного округа в (департаменте - ред.) Коррез", - говорится в статье.
Франсуа Олланд (второй справа) во время переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Лукашенко назвал Олланда случайным человеком в политике
9 апреля 2023, 13:32
Как уточняет издание, Олланд будет представлять Социалистическую партию, его кандидатура была поддержана коалиционным объединением левых сил "Новый народный фронт".
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Макрон поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК, пишут СМИ
10 июня, 21:10
 
В миреФранцияФрансуа ОлландЭммануэль МакронЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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