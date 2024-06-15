https://ria.ru/20240615/olland-1953123116.html

Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Нацсобрание

Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Нацсобрание - РИА Новости, 15.06.2024

Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Нацсобрание

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012-2017 годах, объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:37

2024-06-15T15:37

2024-06-15T15:37

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выборы в европарламент — 2024

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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012-2017 годах, объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), сообщило в субботу издание Montagne. "Бывший президент республики Франсуа Олланд объявил в субботу утром… о выдвижении своей кандидатуры на парламентских выборах от первого избирательного округа в (департаменте - ред.) Коррез", - говорится в статье. Как уточняет издание, Олланд будет представлять Социалистическую партию, его кандидатура была поддержана коалиционным объединением левых сил "Новый народный фронт". На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20230409/olland-1864065891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, франсуа олланд, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024