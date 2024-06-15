https://ria.ru/20240615/obstrel-1953115636.html

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 15.06.2024

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в субботу днём выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Петровскому району Донецка, сообщает... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:45

2024-06-15T14:45

2024-06-15T15:49

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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Украинские войска в субботу днём выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 13.50 за 20 минут ВСУ выпустили ещё 13 снарядов аналогичного калибра 155 миллиметров, два из которых кассетного типа, по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

https://ria.ru/20230916/donetsk-1896680151.html

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Последствия украинского обстрела Петровского района в Донецке Последствия украинского обстрела Петровского района Донецка, где погибла пожилая семейная пара. 2024-06-15T14:45 true PT1M46S

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато