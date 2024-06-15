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За ВСУ приезжал воевать американский стриптизер, рассказал пленный - РИА Новости, 15.06.2024
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11:26 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/naemniki-1953090614.html
За ВСУ приезжал воевать американский стриптизер, рассказал пленный
За ВСУ приезжал воевать американский стриптизер, рассказал пленный - РИА Новости, 15.06.2024
За ВСУ приезжал воевать американский стриптизер, рассказал пленный
Среди иностранных наемников, приехавших воевать за Украину, был американский стриптизер, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:26
2024-06-15T11:26
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Среди иностранных наемников, приехавших воевать за Украину, был американский стриптизер, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян. Ранее Водян говорил, что американские и польские военные участвовали на стороне Киева в штурмах российских позиций в ДНР. Когда подразделение Юрия находилось на полигоне около трех недель, для обучения туда же приехал иностранный наемник - молодой парень, подкачанный, невысокого роста. "Я спрашиваю: "Кто это?" А это с Америки стриптизер приехал деньги зарабатывать", - сказал пленный. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
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За ВСУ приезжал воевать американский стриптизер, рассказал пленный

Пленный Водян: среди приехавших воевать за Украину был американский стриптизер

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Среди иностранных наемников, приехавших воевать за Украину, был американский стриптизер, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян.
Ранее Водян говорил, что американские и польские военные участвовали на стороне Киева в штурмах российских позиций в ДНР. Когда подразделение Юрия находилось на полигоне около трех недель, для обучения туда же приехал иностранный наемник - молодой парень, подкачанный, невысокого роста.
"Я спрашиваю: "Кто это?" А это с Америки стриптизер приехал деньги зарабатывать", - сказал пленный.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Пленный рассказал о штурмовиках из США и Польши, воюющих в рядах ВСУ в ДНР
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