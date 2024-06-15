https://ria.ru/20240615/naemniki-1953090614.html

За ВСУ приезжал воевать американский стриптизер, рассказал пленный

За ВСУ приезжал воевать американский стриптизер, рассказал пленный - РИА Новости, 15.06.2024

За ВСУ приезжал воевать американский стриптизер, рассказал пленный

Среди иностранных наемников, приехавших воевать за Украину, был американский стриптизер, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:26

2024-06-15T11:26

2024-06-15T11:26

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Среди иностранных наемников, приехавших воевать за Украину, был американский стриптизер, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян. Ранее Водян говорил, что американские и польские военные участвовали на стороне Киева в штурмах российских позиций в ДНР. Когда подразделение Юрия находилось на полигоне около трех недель, для обучения туда же приехал иностранный наемник - молодой парень, подкачанный, невысокого роста. "Я спрашиваю: "Кто это?" А это с Америки стриптизер приехал деньги зарабатывать", - сказал пленный. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.

https://ria.ru/20240615/naemniki-1953064559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия