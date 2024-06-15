https://ria.ru/20240615/naemniki-1953064559.html

Пленный рассказал о штурмовиках из США и Польши, воюющих в рядах ВСУ в ДНР

Пленный рассказал о штурмовиках из США и Польши, воюющих в рядах ВСУ в ДНР - РИА Новости, 15.06.2024

Пленный рассказал о штурмовиках из США и Польши, воюющих в рядах ВСУ в ДНР

Американские и польские наемники участвовали в штурмах российских позиций в ДНР, рассказал РИА Новости военнопленный Юрий Водян. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T06:12

2024-06-15T06:12

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Американские и польские наемники участвовали в штурмах российских позиций в ДНР, рассказал РИА Новости военнопленный Юрий Водян."Из Америки были, из Польши было несколько людей, все они в основном общались на английском языке. Штурмовики, пулеметчики. Штурмовики в основном. Тоже на задания ходили, в то же место, куда и нас послали, на захват точек, на захват позиций", — сообщил собеседник агентства.У иностранных наемников, как отметил пленный, имелись привилегии по зарплате: украинский мобилизованный, находясь на линии боевого соприкосновения, получал 120 тысяч гривен (около 3 тысяч долларов — Прим. Ред.), наемники получали по 5-7 тысяч долларов.Кроме того, по словам Водяна, наемники в любой момент могли уехать. "Они как по контракту (служили — Прим. Ред.), они могли в любой момент уехать... Разрывают контракт, собирают вещи и уезжают. У нас такого не было, мы до конца сидели", — добавил военнопленный.Киевский режим активно привлекает в свою армию боевиков со всего мира. Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Ведомство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину. В министерстве подчеркивали, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.

https://ria.ru/20240606/chasovyar-1950966046.html

https://ria.ru/20240425/naemniki-1942174735.html

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