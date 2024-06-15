https://ria.ru/20240615/muz-tv-1953051794.html

Названы лучшие исполнители по версии премии МУЗ-ТВ

Названы лучшие исполнители по версии премии МУЗ-ТВ - РИА Новости, 15.06.2024

Названы лучшие исполнители по версии премии МУЗ-ТВ

Дима Билан и Анна Asti стали лучшими исполнителем и исполнительницей по версии премии телеканала МУЗ-ТВ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T00:54

2024-06-15T00:54

2024-06-15T02:07

шоубиз

дима билан (виктор белан)

анна asti (певица)

клава кока

rutube

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Дима Билан и Анна Asti стали лучшими исполнителем и исполнительницей по версии премии телеканала МУЗ-ТВ, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения премии телеканала МУЗ-ТВ прошла на московской площадке "ЦСКА Арена". Ведущими выступили артисты Лолита, Клава Кока и Николай Басков, телеведущие Лера Кудрявцева и Владимир Маркони."Это 21-я награда МУЗ-ТВ. Было всякое, было разное, а сколько еще будет! Хочу пожелать каждому веры в себя, слышать свой голос среди множества голосов, не сбивать себя с пути, не давайте это сделать никому", — сказал Билан, получая награду.Прорывом года признан музыкант Xolidayboy. В номинациях "Лучший альбом" и "Лучшая песня" победу одержала пластинка Анны Asti "Царица"."Спасибо моей команде, слушателям… Мама, я тебя люблю… Я уверена, что мы все обязательно справимся, если очень сильно захотим исполнить свою мечту, даже несмотря на то, что кажется, что жизнь подкидывает странные моменты, где ты не справишься", — сказала Asti, получая награду. Лучшей в сети признана певица Клава Кока. По результатам голосования в номинации "Лучшая коллаборация" победили сразу два трека - "Плохая девочка" (Винтаж, ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT) и "Королева" (Люся Чеботина и Филипп Киркоров)."Вот что значит войти в правильную дверь в правильное время!" — сказал Киркоров.Лучшей музыкальной группой в этом году слушатели назвали "Три дня дождя"."Начиналось все в 2020 году в Парке Горького на асфальте, теперь мы тут. Значит, не зря мы все это делаем", - сказали участники коллектива со сцены.Песня "На Титанике" в исполнении Instasamka (Дарья Зотеева) и Лолиты стала лучшей cover-версией по мнению слушателей."Ребята, я хочу сказать, что именно эта тарелка — целиком заслуга Даши, потому что это ее любимый трек, когда она была совсем маленькой", — сказала Лолита со сцены, получая заветную награду в форме серебряной тарелки.В номинации "Лучшее танцевальное видео" победил клип "Мимо меня" Filatov&Karas, а клип "Случайности неслучайны" Мота (Матвей Мельников) стал лучшим видеороликом года. Лучшим лирическим видео признан клип Мари Краймбрери на песню "Случилась осень".Шоу группы "Руки вверх!" "Лужники на бис" признано лучшим концертным шоу."Сегодня сказали про год семьи. Эту победу я посвящаю своей семье… В этом году будет третий концерт в Лужниках… Главное, что на эти концерты приходят люди, которые маленькими начинали слушать "Руки вверх!" — сказал солист коллектива Сергей Жуков со сцены.Приз спецноминации "Музыкальное открытие RuTube" получил музыкант IVAN (Александр Иванов).

https://ria.ru/20240614/kirkorov-1953034414.html

https://ria.ru/20240614/shaman-1953040615.html

https://ria.ru/20240614/igor_krutoy-1953044654.html

https://rsport.ria.ru/20240614/kostomarov-1953039004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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дима билан (виктор белан), анна asti (певица), клава кока, rutube