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Кишинев готовится к визиту президента Италии Маттареллы - РИА Новости, 15.06.2024
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10:46 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/moldaviya-1953086320.html
Кишинев готовится к визиту президента Италии Маттареллы
Кишинев готовится к визиту президента Италии Маттареллы - РИА Новости, 15.06.2024
Кишинев готовится к визиту президента Италии Маттареллы
Кишинев готовится к визиту президента Италии Серджио Маттареллы, который должен прибыть в республику 18 июня, сообщила пресс-служба администрации президента... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:46
2024-06-15T10:46
в мире
италия
кишинев
молдавия
серджо маттарелла
майя санду
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Кишинев готовится к визиту президента Италии Серджио Маттареллы, который должен прибыть в республику 18 июня, сообщила пресс-служба администрации президента Майи Санду. "Глава государства Майя Санду встретится во вторник, 18 июня, с президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой, который посетит Кишинев с двухдневным визитом. Визит Серджо Маттареллы является первым официальным визитом президента Итальянской Республики в Молдавию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента. Во вторник, 18 июня, Санду и Маттарелла проведут совместную пресс-конференцию. С точки зрения экономического сотрудничества Италия является шестым торговым партнером Молдавии, в стране присутствует более 1200 компаний с итальянским капиталом. В Италии проживает самая большая община молдаван в диаспоре, что способствует укреплению связей между государствами, развитию экономики обеих стран и укреплению мостов между людьми и сообществами, начиная с культурной близости.
https://ria.ru/20240614/postpredy-1953043655.html
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в мире, италия, кишинев, молдавия, серджо маттарелла, майя санду
В мире, Италия, Кишинев, Молдавия, Серджо Маттарелла, Майя Санду
Кишинев готовится к визиту президента Италии Маттареллы

Санду: Кишинев готовится к визиту президента Италии Серджио Маттареллы 18 июня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Кишинев готовится к визиту президента Италии Серджио Маттареллы, который должен прибыть в республику 18 июня, сообщила пресс-служба администрации президента Майи Санду.
"Глава государства Майя Санду встретится во вторник, 18 июня, с президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой, который посетит Кишинев с двухдневным визитом. Визит Серджо Маттареллы является первым официальным визитом президента Итальянской Республики в Молдавию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.
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Во вторник, 18 июня, Санду и Маттарелла проведут совместную пресс-конференцию.
С точки зрения экономического сотрудничества Италия является шестым торговым партнером Молдавии, в стране присутствует более 1200 компаний с итальянским капиталом. В Италии проживает самая большая община молдаван в диаспоре, что способствует укреплению связей между государствами, развитию экономики обеих стран и укреплению мостов между людьми и сообществами, начиная с культурной близости.
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В миреИталияКишиневМолдавияСерджо МаттареллаМайя Санду
 
 
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