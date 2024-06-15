Кишинев готовится к визиту президента Италии Маттареллы
Санду: Кишинев готовится к визиту президента Италии Серджио Маттареллы 18 июня
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Кишинев готовится к визиту президента Италии Серджио Маттареллы, который должен прибыть в республику 18 июня, сообщила пресс-служба администрации президента Майи Санду.
"Глава государства Майя Санду встретится во вторник, 18 июня, с президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой, который посетит Кишинев с двухдневным визитом. Визит Серджо Маттареллы является первым официальным визитом президента Итальянской Республики в Молдавию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.
Во вторник, 18 июня, Санду и Маттарелла проведут совместную пресс-конференцию.
С точки зрения экономического сотрудничества Италия является шестым торговым партнером Молдавии, в стране присутствует более 1200 компаний с итальянским капиталом. В Италии проживает самая большая община молдаван в диаспоре, что способствует укреплению связей между государствами, развитию экономики обеих стран и укреплению мостов между людьми и сообществами, начиная с культурной близости.
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