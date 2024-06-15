https://ria.ru/20240615/moldaviya-1953086320.html

Кишинев готовится к визиту президента Италии Маттареллы

Кишинев готовится к визиту президента Италии Маттареллы - РИА Новости, 15.06.2024

Кишинев готовится к визиту президента Италии Маттареллы

Кишинев готовится к визиту президента Италии Серджио Маттареллы, который должен прибыть в республику 18 июня, сообщила пресс-служба администрации президента... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:46

2024-06-15T10:46

2024-06-15T10:46

в мире

италия

кишинев

молдавия

серджо маттарелла

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Кишинев готовится к визиту президента Италии Серджио Маттареллы, который должен прибыть в республику 18 июня, сообщила пресс-служба администрации президента Майи Санду. "Глава государства Майя Санду встретится во вторник, 18 июня, с президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой, который посетит Кишинев с двухдневным визитом. Визит Серджо Маттареллы является первым официальным визитом президента Итальянской Республики в Молдавию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента. Во вторник, 18 июня, Санду и Маттарелла проведут совместную пресс-конференцию. С точки зрения экономического сотрудничества Италия является шестым торговым партнером Молдавии, в стране присутствует более 1200 компаний с итальянским капиталом. В Италии проживает самая большая община молдаван в диаспоре, что способствует укреплению связей между государствами, развитию экономики обеих стран и укреплению мостов между людьми и сообществами, начиная с культурной близости.

https://ria.ru/20240614/postpredy-1953043655.html

https://ria.ru/20231002/vosstanovlenie-1900070591.html

италия

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, кишинев, молдавия, серджо маттарелла, майя санду