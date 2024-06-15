https://ria.ru/20240615/mobilizatsiya-1953175410.html

На Украине из-за мобилизации сократилось число сельхозработников

На Украине из-за мобилизации сократилось число сельхозработников - РИА Новости, 15.06.2024

На Украине из-за мобилизации сократилось число сельхозработников

Количество работников в украинском аграрном секторе местами сократилось до 20%, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T22:36

2024-06-15T22:36

2024-06-15T22:36

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество работников в украинском аграрном секторе местами сократилось до 20%, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого. "На определенных направлениях количество работников уменьшилось примерно до 20%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Уточняется, что в сельском хозяйстве Украины востребованы те же инженерные специальности, что и в ВСУ: трактористы, машинисты и инженеры элеваторного оборудования. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949627944.html

https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины