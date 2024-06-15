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На Украине из-за мобилизации сократилось число сельхозработников - РИА Новости, 15.06.2024
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22:36 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/mobilizatsiya-1953175410.html
На Украине из-за мобилизации сократилось число сельхозработников
На Украине из-за мобилизации сократилось число сельхозработников - РИА Новости, 15.06.2024
На Украине из-за мобилизации сократилось число сельхозработников
Количество работников в украинском аграрном секторе местами сократилось до 20%, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T22:36
2024-06-15T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество работников в украинском аграрном секторе местами сократилось до 20%, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого. "На определенных направлениях количество работников уменьшилось примерно до 20%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Уточняется, что в сельском хозяйстве Украины востребованы те же инженерные специальности, что и в ВСУ: трактористы, машинисты и инженеры элеваторного оборудования. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949627944.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине из-за мобилизации сократилось число сельхозработников

"Общественное": число работников в сельском хозяйстве Украины сократилось до 20%

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество работников в украинском аграрном секторе местами сократилось до 20%, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.
«
"На определенных направлениях количество работников уменьшилось примерно до 20%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
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Уточняется, что в сельском хозяйстве Украины востребованы те же инженерные специальности, что и в ВСУ: трактористы, машинисты и инженеры элеваторного оборудования.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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