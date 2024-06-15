На Украине из-за мобилизации сократилось число сельхозработников
"Общественное": число работников в сельском хозяйстве Украины сократилось до 20%
© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество работников в украинском аграрном секторе местами сократилось до 20%, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.
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"На определенных направлениях количество работников уменьшилось примерно до 20%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
Уточняется, что в сельском хозяйстве Украины востребованы те же инженерные специальности, что и в ВСУ: трактористы, машинисты и инженеры элеваторного оборудования.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.