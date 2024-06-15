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Украинских аграриев могут бронировать от мобилизации - РИА Новости, 15.06.2024
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22:02 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/mobilizatsiya-1953172863.html
Украинских аграриев могут бронировать от мобилизации
Украинских аграриев могут бронировать от мобилизации - РИА Новости, 15.06.2024
Украинских аграриев могут бронировать от мобилизации
Работников сельскохозяйственной сферы на Украине могут бронировать от мобилизации, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T22:02
2024-06-15T22:02
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работников сельскохозяйственной сферы на Украине могут бронировать от мобилизации, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого. "Украинских аграриев будут бронировать от мобилизации для безопасного сбора урожая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале одесского отделения "Общественного". Как сообщили журналисты, украинские власти предлагают отрасли бронирование до 50% сотрудников с возможным превышением этой нормы при условии согласования количества бронируемых специалистов с военными. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949627944.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинских аграриев могут бронировать от мобилизации

"Общественное": сельхозработников на Украине могут бронировать от мобилизации

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работников сельскохозяйственной сферы на Украине могут бронировать от мобилизации, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.
«
"Украинских аграриев будут бронировать от мобилизации для безопасного сбора урожая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале одесского отделения "Общественного".
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Как сообщили журналисты, украинские власти предлагают отрасли бронирование до 50% сотрудников с возможным превышением этой нормы при условии согласования количества бронируемых специалистов с военными.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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