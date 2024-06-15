Украинских аграриев могут бронировать от мобилизации
"Общественное": сельхозработников на Украине могут бронировать от мобилизации
© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работников сельскохозяйственной сферы на Украине могут бронировать от мобилизации, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.
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"Украинских аграриев будут бронировать от мобилизации для безопасного сбора урожая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале одесского отделения "Общественного".
Как сообщили журналисты, украинские власти предлагают отрасли бронирование до 50% сотрудников с возможным превышением этой нормы при условии согласования количества бронируемых специалистов с военными.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.