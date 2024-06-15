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Рогов сообщил об усилении мобилизации в трех областях Украины в два раза - РИА Новости, 15.06.2024
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07:06 15.06.2024 (обновлено: 16:01 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/mobilizatsiya-1953066893.html
Рогов сообщил об усилении мобилизации в трех областях Украины в два раза
Рогов сообщил об усилении мобилизации в трех областях Украины в два раза - РИА Новости, 15.06.2024
Рогов сообщил об усилении мобилизации в трех областях Украины в два раза
Киевские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях Украины, а также на оккупированной части Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T07:06
2024-06-15T16:01
в мире
украина
запорожская область
россия
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Киевские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях Украины, а также на оккупированной части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "По имеющейся абсолютно подтвержденной информации, режим Зеленского повысил план по мобилизации в Харьковской, Сумской и Одесской областях, а также на оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области. План по отлову людей на улицах увеличен в два раза", — сказал Рогов.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952750998.html
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в мире, украина, запорожская область, россия, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Запорожская область, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об усилении мобилизации в трех областях Украины в два раза

Рогов: Киев вдвое повысил план по мобилизации в трех областях Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный в шапке-ушанке
Украинский военный в шапке-ушанке - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный в шапке-ушанке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Киевские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях Украины, а также на оккупированной части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"По имеющейся абсолютно подтвержденной информации, режим Зеленского повысил план по мобилизации в Харьковской, Сумской и Одесской областях, а также на оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области. План по отлову людей на улицах увеличен в два раза", — сказал Рогов.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Украинский адвокат назвал условие для мобилизации лиц младше 25 лет
14 июня, 02:06
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Украинские власти начали массовые облавы на мужчин в Запорожье
10 января, 17:39
 
В миреУкраинаЗапорожская областьРоссияВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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