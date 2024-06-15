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Мишель заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении конфликтов - РИА Новости, 15.06.2024
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20:43 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/mishel-1953165556.html
Мишель заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении конфликтов
Мишель заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении конфликтов - РИА Новости, 15.06.2024
Мишель заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении конфликтов
Глава Евросовета Шарль Мишель, выступивший на конференции по Украине в Швейцарии, заявил о недопустимость проявления двойных стандартов в отношении конфликтов... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T20:43
2024-06-15T20:43
в мире
украина
россия
швейцария
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, выступивший на конференции по Украине в Швейцарии, заявил о недопустимость проявления двойных стандартов в отношении конфликтов на Украине, Ближнем Востоке и в других частях мира. "Давайте быть предельно четкими в понимании того, что нет места двойным стандартам. Международное право должно быть защищено всегда и везде без исключений: на Украине, на Ближнем Востоке и в любой точке мира. Это наша глобальная ответственность", - заявил он. Сразу после обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сразу занявшая проамериканскую и произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС. Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает". Глава евродипломатии Жозеп Боррель затем неоднократно заявлял, что ЕС следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке, поскольку мировое сообщество может обвинить его в двойных стандартах, что неминуемо скажется на авторитете блока. Глава Евросовета Шарль Мишель также заявлял, что политика двойных стандартов со стороны ЕС в ближневосточном конфликте приведет к потере влияния в регионе. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953156759.html
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в мире, украина, россия, швейцария, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Мишель заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении конфликтов

Мишель заявил о недопустимости двойных стандартов по Украине и Ближнему Востоку

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШарль Мишель
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, выступивший на конференции по Украине в Швейцарии, заявил о недопустимость проявления двойных стандартов в отношении конфликтов на Украине, Ближнем Востоке и в других частях мира.
«
"Давайте быть предельно четкими в понимании того, что нет места двойным стандартам. Международное право должно быть защищено всегда и везде без исключений: на Украине, на Ближнем Востоке и в любой точке мира. Это наша глобальная ответственность", - заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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Вчера, 19:27
Сразу после обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сразу занявшая проамериканскую и произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС.
Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает". Глава евродипломатии Жозеп Боррель затем неоднократно заявлял, что ЕС следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке, поскольку мировое сообщество может обвинить его в двойных стандартах, что неминуемо скажется на авторитете блока. Глава Евросовета Шарль Мишель также заявлял, что политика двойных стандартов со стороны ЕС в ближневосточном конфликте приведет к потере влияния в регионе.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияШвейцарияШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
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