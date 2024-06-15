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В Минобороны рассказали, как танкисты совершенствуют на полигоне навыки боя - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 15.06.2024 (обновлено: 05:58 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/minoborony-1953062515.html
В Минобороны рассказали, как танкисты совершенствуют на полигоне навыки боя
В Минобороны рассказали, как танкисты совершенствуют на полигоне навыки боя - РИА Новости, 15.06.2024
В Минобороны рассказали, как танкисты совершенствуют на полигоне навыки боя
Танкисты группировки войск "Центр" совершенствуют навыки ведения боевых действий на полигоне в зоне СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T05:08
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специальная военная операция на украине
россия
т-90м
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" совершенствуют навыки ведения боевых действий на полигоне в зоне СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипажи современных танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" совершенствуют навыки ведения боевых действий на полигоне в тыловой зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие отрабатывают применение штатного вооружения многотонных боевых машин в ходе по ведения огня с закрытых огневых позиций и прямой наводкой. В составе экипажей оттачивают мастерство управления танка, выполняя контрольные упражнения с преодолением крутых спусков, подъёмов и участков маневрирования.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478599.html
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россия, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Т-90М
В Минобороны рассказали, как танкисты совершенствуют на полигоне навыки боя

Минобороны: танкисты группировки "Центр" оттачивают на полигоне навыки боя

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" совершенствуют навыки ведения боевых действий на полигоне в зоне СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Экипажи современных танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" совершенствуют навыки ведения боевых действий на полигоне в тыловой зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО
24 ноября 2023, 05:06
В ведомстве отметили, что военнослужащие отрабатывают применение штатного вооружения многотонных боевых машин в ходе по ведения огня с закрытых огневых позиций и прямой наводкой. В составе экипажей оттачивают мастерство управления танка, выполняя контрольные упражнения с преодолением крутых спусков, подъёмов и участков маневрирования.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТ-90М
 
 
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