https://ria.ru/20240615/minoborony-1953062515.html

В Минобороны рассказали, как танкисты совершенствуют на полигоне навыки боя

В Минобороны рассказали, как танкисты совершенствуют на полигоне навыки боя - РИА Новости, 15.06.2024

В Минобороны рассказали, как танкисты совершенствуют на полигоне навыки боя

Танкисты группировки войск "Центр" совершенствуют навыки ведения боевых действий на полигоне в зоне СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T05:08

2024-06-15T05:08

2024-06-15T05:58

специальная военная операция на украине

россия

т-90м

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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" совершенствуют навыки ведения боевых действий на полигоне в зоне СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипажи современных танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" совершенствуют навыки ведения боевых действий на полигоне в тыловой зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие отрабатывают применение штатного вооружения многотонных боевых машин в ходе по ведения огня с закрытых огневых позиций и прямой наводкой. В составе экипажей оттачивают мастерство управления танка, выполняя контрольные упражнения с преодолением крутых спусков, подъёмов и участков маневрирования.

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478599.html

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россия, т-90м