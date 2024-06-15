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Медведев рассказал о решении по кандидатуре врио секретаря генсовета ЕР - РИА Новости, 15.06.2024
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16:51 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/medvedev-1953132954.html
Медведев рассказал о решении по кандидатуре врио секретаря генсовета ЕР
Медведев рассказал о решении по кандидатуре врио секретаря генсовета ЕР - РИА Новости, 15.06.2024
Медведев рассказал о решении по кандидатуре врио секретаря генсовета ЕР
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил что советовался с президентом РФ Владимиром Путиным о кандидатуре на должность врио секретаря... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:51
2024-06-15T16:51
политика
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владимир якушев
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил что советовался с президентом РФ Владимиром Путиным о кандидатуре на должность врио секретаря генсовета ЕР. "Нам нужно определить того, кто продолжит эту работу, опять же с учетом важности этой позиции. Я над этим размышлял, с коллегами по партии тоже советовался и с учетом ее значения также советовался и с президентом нашей страны", - сказал Медведев. Врио секретаря генсовета Медведев предложил назначить Владимира Якушева, отметив, что Якушев - человек хорошо известный, работал и мэром, и губернатором, и министром и сейчас работает полпредом. "У вас такая очень хорошая трудовая биография на государственной службе. В то же время на всех этих позициях вы так или иначе соприкасались с партийной работой, поскольку партия "Единая Россия" является правящей, и без нее практически ни один вопрос в регионах, да и на федеральном уровне не решается, поскольку здесь всегда необходима поддержка партии и поддержка законодательных органов", - отметил Медведев, обращаясь к Якушеву.
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политика, россия, дмитрий медведев, владимир якушев, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Якушев, Владимир Путин, Единая Россия
Медведев рассказал о решении по кандидатуре врио секретаря генсовета ЕР

Медведев: советовался с Путиным о кандидатуре врио секретаря генсовета ЕР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил что советовался с президентом РФ Владимиром Путиным о кандидатуре на должность врио секретаря генсовета ЕР.
«
"Нам нужно определить того, кто продолжит эту работу, опять же с учетом важности этой позиции. Я над этим размышлял, с коллегами по партии тоже советовался и с учетом ее значения также советовался и с президентом нашей страны", - сказал Медведев.
Врио секретаря генсовета Медведев предложил назначить Владимира Якушева, отметив, что Якушев - человек хорошо известный, работал и мэром, и губернатором, и министром и сейчас работает полпредом.
«
"У вас такая очень хорошая трудовая биография на государственной службе. В то же время на всех этих позициях вы так или иначе соприкасались с партийной работой, поскольку партия "Единая Россия" является правящей, и без нее практически ни один вопрос в регионах, да и на федеральном уровне не решается, поскольку здесь всегда необходима поддержка партии и поддержка законодательных органов", - отметил Медведев, обращаясь к Якушеву.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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