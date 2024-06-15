https://ria.ru/20240615/meditsina-1953070602.html

Эксперт рассказал о сборе информации о пациенте в соцсетях

Эксперт рассказал о сборе информации о пациенте в соцсетях - РИА Новости, 15.06.2024

Эксперт рассказал о сборе информации о пациенте в соцсетях

Сбор информации о пациенте и его симптомах в открытых источниках в интернете, в том числе в социальных сетях уже используется врачами в мире как дополнительные... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:22

2024-06-15T08:22

2024-06-15T08:22

общество

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сбор информации о пациенте и его симптомах в открытых источниках в интернете, в том числе в социальных сетях уже используется врачами в мире как дополнительные данные при постановке диагнозов, рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ Healthnet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков. "Основная информация сейчас в мире собирается в соцсетях, в том числе, и о предположительных диагнозах. Человек, имеющий какое-то заболевание, о котором он даже не знает, будет вести себя в соцсетях соответствующим образом: в любом случае у него есть какие-то неприятные ощущения в теле, даже неосознанные, он будет пытаться разобраться, из-за этих ощущений, человек находится, как правило, в неспокойном состоянии, раздраженном. И логично, что и какие-то посты писать о самочувствии или симптомах, искать определенную информацию", - объяснил Чудаков. "Кроме того, он будет пытаться что-то делать – искать информацию, консультироваться внутри своего сообщества, пробовать какие-то средства, в том числе народные, чтобы себе помочь", - добавил он. "Когда весь этот профиль объединяется, как ни странно, на его основании можно предполагать диагноз", - пояснил специалист. Чудаков уточнил, что подобный опыт в России пока не распространен, но группы разработчиков, в том числе и имеющие отношение к НТИ, двигаются в этом направлении.

https://ria.ru/20240313/ii-1932760631.html

https://ria.ru/20231101/ii-1906581773.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия