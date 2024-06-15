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Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова выступает в Китае - РИА Новости, 15.06.2024
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Культура
 
08:07 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/kultura-1953069833.html
Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова выступает в Китае
Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова выступает в Китае - РИА Новости, 15.06.2024
Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова выступает в Китае
Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова проводит серию выступлений в Китае. Первый концерт в рамках гастролей состоялся в РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:07
2024-06-15T08:07
культура
китай
россия
пекин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова проводит серию выступлений в Китае. Первый концерт в рамках гастролей состоялся в среду в Пекине в Государственном Большом театре Китая (Национальном центре исполнительских искусств), сообщили в Минобороны РФ. Как отметили в министерстве, ансамбль представил программу в двух отделениях: военно-патриотические и русские народные песни и пляски, произведения на китайском языке. Также в День России коллектив ансамбля принял участие в торжественном мероприятии с участием высокопоставленных китайских гостей в посольстве РФ в Пекине. "Сводный хор исполнил государственные гимны России и Китая, затем перед зданием посольства состоялось небольшое выступление александровцев для сотрудников и гостей посольства", - отметили в ведомстве. По данным министерства, в пятницу концерт ансамбля в Национальном центре исполнительских искусств посетили член Государственного совета КНР (в ранге вице-премьера) Шэнь Ицинь и министр культуры и туризма страны Сунь Ели. Выступления российского коллектива в рамках гастролей, посвященных 75-летию установления дипломатических отношений между странами, проходят каждый вечер с 12 по 16 июня на сцене Большого театра Китая, а также утром в субботу пройдут в Доме оперы Пекина. В Китае Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова впервые побывал на гастролях в 1949 году, всего за историю своего существования - 16 раз в 42 городах Поднебесной. Легендарный российский военный коллектив 12 октября 2023 года отметил 95 лет со дня образования. Ансамбль выступал в 78 странах Азии, Африки, Восточной и Западной Европы, Северной и Южной Америки.
https://ria.ru/20240317/pekin-1933648632.html
https://ria.ru/20240516/pekin-1946420555.html
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китай, россия, пекин, большой театр
Культура, Китай, Россия, Пекин, Большой театр
Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова выступает в Китае

Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова выступил в Пекине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, полковник Геннадий Саченюк перед началом концерта
Художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, полковник Геннадий Саченюк перед началом концерта - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, полковник Геннадий Саченюк перед началом концерта. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова проводит серию выступлений в Китае. Первый концерт в рамках гастролей состоялся в среду в Пекине в Государственном Большом театре Китая (Национальном центре исполнительских искусств), сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в министерстве, ансамбль представил программу в двух отделениях: военно-патриотические и русские народные песни и пляски, произведения на китайском языке.
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Также в День России коллектив ансамбля принял участие в торжественном мероприятии с участием высокопоставленных китайских гостей в посольстве РФ в Пекине.
"Сводный хор исполнил государственные гимны России и Китая, затем перед зданием посольства состоялось небольшое выступление александровцев для сотрудников и гостей посольства", - отметили в ведомстве.
По данным министерства, в пятницу концерт ансамбля в Национальном центре исполнительских искусств посетили член Государственного совета КНР (в ранге вице-премьера) Шэнь Ицинь и министр культуры и туризма страны Сунь Ели.
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Выступления российского коллектива в рамках гастролей, посвященных 75-летию установления дипломатических отношений между странами, проходят каждый вечер с 12 по 16 июня на сцене Большого театра Китая, а также утром в субботу пройдут в Доме оперы Пекина.
В Китае Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова впервые побывал на гастролях в 1949 году, всего за историю своего существования - 16 раз в 42 городах Поднебесной.
Легендарный российский военный коллектив 12 октября 2023 года отметил 95 лет со дня образования. Ансамбль выступал в 78 странах Азии, Африки, Восточной и Западной Европы, Северной и Южной Америки.
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