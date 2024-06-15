https://ria.ru/20240615/kultura-1953069833.html

Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова выступает в Китае

Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова выступает в Китае - РИА Новости, 15.06.2024

Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова выступает в Китае

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова проводит серию выступлений в Китае. Первый концерт в рамках гастролей состоялся в РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:07

2024-06-15T08:07

2024-06-15T08:07

культура

китай

россия

пекин

большой театр

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова проводит серию выступлений в Китае. Первый концерт в рамках гастролей состоялся в среду в Пекине в Государственном Большом театре Китая (Национальном центре исполнительских искусств), сообщили в Минобороны РФ. Как отметили в министерстве, ансамбль представил программу в двух отделениях: военно-патриотические и русские народные песни и пляски, произведения на китайском языке. Также в День России коллектив ансамбля принял участие в торжественном мероприятии с участием высокопоставленных китайских гостей в посольстве РФ в Пекине. "Сводный хор исполнил государственные гимны России и Китая, затем перед зданием посольства состоялось небольшое выступление александровцев для сотрудников и гостей посольства", - отметили в ведомстве. По данным министерства, в пятницу концерт ансамбля в Национальном центре исполнительских искусств посетили член Государственного совета КНР (в ранге вице-премьера) Шэнь Ицинь и министр культуры и туризма страны Сунь Ели. Выступления российского коллектива в рамках гастролей, посвященных 75-летию установления дипломатических отношений между странами, проходят каждый вечер с 12 по 16 июня на сцене Большого театра Китая, а также утром в субботу пройдут в Доме оперы Пекина. В Китае Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова впервые побывал на гастролях в 1949 году, всего за историю своего существования - 16 раз в 42 городах Поднебесной. Легендарный российский военный коллектив 12 октября 2023 года отметил 95 лет со дня образования. Ансамбль выступал в 78 странах Азии, Африки, Восточной и Западной Европы, Северной и Южной Америки.

https://ria.ru/20240317/pekin-1933648632.html

https://ria.ru/20240516/pekin-1946420555.html

https://ria.ru/20240501/benin-1943231322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, пекин, большой театр