https://ria.ru/20240615/kuban-1953166949.html

На Кубани пьяный мужчина зашел ночью в дом и ударил ребенка ножом в горло

На Кубани пьяный мужчина зашел ночью в дом и ударил ребенка ножом в горло - РИА Новости, 15.06.2024

На Кубани пьяный мужчина зашел ночью в дом и ударил ребенка ножом в горло

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ударившего 12-летнего спящего мальчика ножом в горло в кубанской станице, фигурант задержан, ему... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T20:51

2024-06-15T20:51

2024-06-15T20:51

происшествия

россия

темрюкский район

тамань (станица)

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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ударившего 12-летнего спящего мальчика ножом в горло в кубанской станице, фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в СУСК по региону. "Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по краю в рамках расследования уголовного дела 31-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (часть 1 статьи 139 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в ночь на пятницу в станице Тамань фигурант в состоянии алкогольного опьянения зашел в дом, ударил спящего 12-летнего мальчика ножом в шею и скрылся. Родственники ребенка, услышав шум и увидев произошедшее, вызвали на место медиков и сотрудников правоохранительных органов. Уточняется, что мальчика госпитализировали. Фигурант задержан, в ходе допроса он признал вину. Следователь намерен ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20240421/sk-1941345248.html

https://ria.ru/20240204/arest-1925323591.html

россия

темрюкский район

тамань (станица)

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происшествия, россия, темрюкский район, тамань (станица)