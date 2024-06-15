https://ria.ru/20240615/kuban-1953085399.html
На развитие промышленности Кубани выделят более 360 миллионов рублей
На развитие промышленности Кубани выделят более 360 миллионов рублей - РИА Новости, 15.06.2024
На развитие промышленности Кубани выделят более 360 миллионов рублей
Краснодарский край выделит более 360 миллионов рублей на развитие приоритетных отраслей промышленности, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:35
2024-06-15T10:35
2024-06-15T10:35
краснодарский край
экономика
краснодарский край
северский район
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Краснодарский край выделит более 360 миллионов рублей на развитие приоритетных отраслей промышленности, сообщили в пресс-службе администрации региона. "На развитие приоритетных отраслей промышленности Кубани направят свыше 360 миллионов рублей. Экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края согласовал предоставление льготных займов восьми предприятиям", - говорится в сообщении. Уточняется, что в целом экспертный совет фонда одобрил займы на общую сумму 363 миллиона рублей. В том числе компаниям "Юг-Полимер" и "ТехноЛидер" из Северского района, а также краснодарской компании "РПТ" согласовали льготные займы на покупку сырья, материалов, комплектующих, необходимых для выпуска промышленных партий продукции. По словам директора краевого Фонда развития промышленности региона Дмитрия Цаплева, регион с начала 2024 года уже профинансировал 25 договоров на общую сумму 1,5 миллиарда рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край, северский район, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Северский район, Фонд развития промышленности
На развитие промышленности Кубани выделят более 360 миллионов рублей
Краснодарский край выделит более 360 миллионов рублей на развитие промышленности
КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Краснодарский край выделит более 360 миллионов рублей на развитие приоритетных отраслей промышленности, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"На развитие приоритетных отраслей промышленности Кубани направят свыше 360 миллионов рублей. Экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края согласовал предоставление льготных займов восьми предприятиям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в целом экспертный совет фонда одобрил займы на общую сумму 363 миллиона рублей. В том числе компаниям "Юг-Полимер" и "ТехноЛидер" из Северского района, а также краснодарской компании "РПТ" согласовали льготные займы на покупку сырья, материалов, комплектующих, необходимых для выпуска промышленных партий продукции.
По словам директора краевого Фонда развития промышленности региона Дмитрия Цаплева, регион с начала 2024 года уже профинансировал 25 договоров на общую сумму 1,5 миллиарда рублей.