https://ria.ru/20240615/kuban-1953085399.html

На развитие промышленности Кубани выделят более 360 миллионов рублей

На развитие промышленности Кубани выделят более 360 миллионов рублей - РИА Новости, 15.06.2024

На развитие промышленности Кубани выделят более 360 миллионов рублей

Краснодарский край выделит более 360 миллионов рублей на развитие приоритетных отраслей промышленности, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:35

2024-06-15T10:35

2024-06-15T10:35

краснодарский край

экономика

краснодарский край

северский район

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Краснодарский край выделит более 360 миллионов рублей на развитие приоритетных отраслей промышленности, сообщили в пресс-службе администрации региона. "На развитие приоритетных отраслей промышленности Кубани направят свыше 360 миллионов рублей. Экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края согласовал предоставление льготных займов восьми предприятиям", - говорится в сообщении. Уточняется, что в целом экспертный совет фонда одобрил займы на общую сумму 363 миллиона рублей. В том числе компаниям "Юг-Полимер" и "ТехноЛидер" из Северского района, а также краснодарской компании "РПТ" согласовали льготные займы на покупку сырья, материалов, комплектующих, необходимых для выпуска промышленных партий продукции. По словам директора краевого Фонда развития промышленности региона Дмитрия Цаплева, регион с начала 2024 года уже профинансировал 25 договоров на общую сумму 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231116/proizvodstvo-1909717771.html

краснодарский край

северский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, краснодарский край, северский район, фонд развития промышленности