https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953181885.html
СМИ: конференция в Швейцарии рискует не найти путь к "справедливому миру"
СМИ: конференция в Швейцарии рискует не найти путь к "справедливому миру" - РИА Новости, 15.06.2024
СМИ: конференция в Швейцарии рискует не найти путь к "справедливому миру"
Неучастие Китая в конференции по Украине в Швейцарии, а также отправка странами БРИКС на этот саммит дипломатов невысокого уровня "омрачает усилия" Запада... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T23:56
2024-06-15T23:56
2024-06-15T23:56
в мире
цены на нефть
китай
украина
швейцария
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Неучастие Китая в конференции по Украине в Швейцарии, а также отправка странами БРИКС на этот саммит дипломатов невысокого уровня "омрачает усилия" Запада склонить на свою сторону страны глобального Юга, пишет агентство Блумберг. "Отсутствие Китая на двухдневной встрече и участие в ней дипломатов невысокого ранга из так называемых стран БРИКС омрачает усилия по привлечению на свою сторону (стран - ред.) глобального Юга", - говорится в материале агентства. Блумберг подчеркивает, что лидеры, участвующие в конференции, рискуют не найти путь к "справедливому миру". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
https://ria.ru/20240615/ssha-1953175688.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, китай, украина, швейцария, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, брикс, евросоюз, совет европы
В мире, Цены на нефть, Китай, Украина, Швейцария, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Евросоюз, Совет Европы
СМИ: конференция в Швейцарии рискует не найти путь к "справедливому миру"
Блумберг: участники конференции рискуют не найти путь к "справедливому миру"