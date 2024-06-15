https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953181885.html

СМИ: конференция в Швейцарии рискует не найти путь к "справедливому миру"

СМИ: конференция в Швейцарии рискует не найти путь к "справедливому миру" - РИА Новости, 15.06.2024

СМИ: конференция в Швейцарии рискует не найти путь к "справедливому миру"

Неучастие Китая в конференции по Украине в Швейцарии, а также отправка странами БРИКС на этот саммит дипломатов невысокого уровня "омрачает усилия" Запада... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T23:56

2024-06-15T23:56

2024-06-15T23:56

в мире

цены на нефть

китай

украина

швейцария

джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Неучастие Китая в конференции по Украине в Швейцарии, а также отправка странами БРИКС на этот саммит дипломатов невысокого уровня "омрачает усилия" Запада склонить на свою сторону страны глобального Юга, пишет агентство Блумберг. "Отсутствие Китая на двухдневной встрече и участие в ней дипломатов невысокого ранга из так называемых стран БРИКС омрачает усилия по привлечению на свою сторону (стран - ред.) глобального Юга", - говорится в материале агентства. Блумберг подчеркивает, что лидеры, участвующие в конференции, рискуют не найти путь к "справедливому миру". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240615/ssha-1953175688.html

китай

украина

швейцария

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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