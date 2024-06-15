https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953181590.html

В основе мира с Россией должен лежать устав ООН, заявил глава МИД Румынии

В основе мира с Россией должен лежать устав ООН, заявил глава МИД Румынии - РИА Новости, 15.06.2024

В основе мира с Россией должен лежать устав ООН, заявил глава МИД Румынии

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что в основе мира между Украиной и Россией должен лежать устав... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T23:46

2024-06-15T23:46

2024-06-15T23:46

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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что в основе мира между Украиной и Россией должен лежать устав ООН и принципы международного права. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". "Это событие является столь необходимым первым шагом на пути к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру на Украине. Мир, который может быть основан только на уставе Организации Объединенных Наций и принципах международного права", - заявила Одобеску. По ее словам, причиной конфликта между странами стало устаревшее понимание международных отношений, в котором мир разделен на "великие державы и международных акторов с более слабой позицией". "Для нас здесь, в Бюргенштоке, есть только один вариант: единогласно отвергнуть любую попытку вернуть силу в международные отношения. Давайте поддержим Устав ООН. Чтобы защитить международное право", - подчеркнула министр. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953174019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, швейцария, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк, оон, евросоюз, совет европы