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В основе мира с Россией должен лежать устав ООН, заявил глава МИД Румынии - РИА Новости, 15.06.2024
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23:46 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953181590.html
В основе мира с Россией должен лежать устав ООН, заявил глава МИД Румынии
В основе мира с Россией должен лежать устав ООН, заявил глава МИД Румынии - РИА Новости, 15.06.2024
В основе мира с Россией должен лежать устав ООН, заявил глава МИД Румынии
Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что в основе мира между Украиной и Россией должен лежать устав... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T23:46
2024-06-15T23:46
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что в основе мира между Украиной и Россией должен лежать устав ООН и принципы международного права. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". "Это событие является столь необходимым первым шагом на пути к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру на Украине. Мир, который может быть основан только на уставе Организации Объединенных Наций и принципах международного права", - заявила Одобеску. По ее словам, причиной конфликта между странами стало устаревшее понимание международных отношений, в котором мир разделен на "великие державы и международных акторов с более слабой позицией". "Для нас здесь, в Бюргенштоке, есть только один вариант: единогласно отвергнуть любую попытку вернуть силу в международные отношения. Давайте поддержим Устав ООН. Чтобы защитить международное право", - подчеркнула министр. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953174019.html
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в мире, украина, россия, швейцария, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк, оон, евросоюз, совет европы
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, ООН, Евросоюз, Совет Европы
В основе мира с Россией должен лежать устав ООН, заявил глава МИД Румынии

МИД Румынии: мир между Украиной и РФ может быть основан только на уставе ООН

© AFP 2024 / POOL / URS FLUEELERФлаги стран-участниц саммита по Украине в Швейцарии
Флаги стран-участниц саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AFP 2024 / POOL / URS FLUEELER
Флаги стран-участниц саммита по Украине в Швейцарии
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что в основе мира между Украиной и Россией должен лежать устав ООН и принципы международного права.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
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"Это событие является столь необходимым первым шагом на пути к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру на Украине. Мир, который может быть основан только на уставе Организации Объединенных Наций и принципах международного права", - заявила Одобеску.
По ее словам, причиной конфликта между странами стало устаревшее понимание международных отношений, в котором мир разделен на "великие державы и международных акторов с более слабой позицией".
«
"Для нас здесь, в Бюргенштоке, есть только один вариант: единогласно отвергнуть любую попытку вернуть силу в международные отношения. Давайте поддержим Устав ООН. Чтобы защитить международное право", - подчеркнула министр.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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