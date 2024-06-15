На саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги
Некоторые главы делегаций на саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги
© AFP 2024 / POOL / MICHAEL BUHOLZERВладимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии
Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии
БЮРГЕНШТОК, 15 июн — РИА Новости. Главы нескольких делегаций на конференции по Украине в швейцарском Бургенштоке вслед за премьер-министром Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги во время съемки группового фото, следует из прямого эфира.
Речь идет о лозунге "Слава Украине, героям слава". В январе 2024 года Минюст России внес его в перечень нацистских.
Во время прямого эфира было видно, как Трюдо выкрикивает "Слава Украине". Некоторые из ста присутствующих руководителей делегаций, среди которых 55 глав государств и правительств, в том числе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, отвечают ему "героям слава".
В прошлом Трюдо уже был участником скандала, связанного с украинскими пособниками нацизма. В канадский парламент 22 сентября 2023 года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием Гунько.
Так называемая конференция по вопросам мира на Украине открылась 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток. На ней присутствуют представители 92 государств и восьми международных организаций. Россия в этом мероприятии не участвует. Также на конференцию не приехали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита. Он напомнил, что на этом мероприятии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы.
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