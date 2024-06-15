Рейтинг@Mail.ru
На саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 15.06.2024 (обновлено: 23:22 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953174019.html
На саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги
На саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги - РИА Новости, 15.06.2024
На саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги
Главы нескольких делегаций на конференции по Украине в швейцарском Бургенштоке вслед за премьер-министром Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T22:19
2024-06-15T23:22
в мире
украина
швейцария
россия
эммануэль макрон
джо байден
си цзиньпин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953146249_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_b4dd183590b76e85cd505bf1aed40707.jpg
БЮРГЕНШТОК, 15 июн — РИА Новости. Главы нескольких делегаций на конференции по Украине в швейцарском Бургенштоке вслед за премьер-министром Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги во время съемки группового фото, следует из прямого эфира.Речь идет о лозунге "Слава Украине, героям слава". В январе 2024 года Минюст России внес его в перечень нацистских.Во время прямого эфира было видно, как Трюдо выкрикивает "Слава Украине". Некоторые из ста присутствующих руководителей делегаций, среди которых 55 глав государств и правительств, в том числе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, отвечают ему "героям слава".В прошлом Трюдо уже был участником скандала, связанного с украинскими пособниками нацизма. В канадский парламент 22 сентября 2023 года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием Гунько.Так называемая конференция по вопросам мира на Украине открылась 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток. На ней присутствуют представители 92 государств и восьми международных организаций. Россия в этом мероприятии не участвует. Также на конференцию не приехали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита. Он напомнил, что на этом мероприятии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20240615/makron-1953171344.html
https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953060364.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
украина
швейцария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953146249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9de1be5b1ceabeb82c8a4feaeebd29de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария, россия, эммануэль макрон, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Украина, Швейцария, Россия, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Си Цзиньпин, Евросоюз, Совет Европы, ООН
На саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги

Некоторые главы делегаций на саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги

© AFP 2024 / POOL / MICHAEL BUHOLZERВладимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии
Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AFP 2024 / POOL / MICHAEL BUHOLZER
Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
БЮРГЕНШТОК, 15 июн — РИА Новости. Главы нескольких делегаций на конференции по Украине в швейцарском Бургенштоке вслед за премьер-министром Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги во время съемки группового фото, следует из прямого эфира.
Речь идет о лозунге "Слава Украине, героям слава". В январе 2024 года Минюст России внес его в перечень нацистских.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
"Не воюем". Макрон высказался о России на саммите по Украине
Вчера, 21:43
Во время прямого эфира было видно, как Трюдо выкрикивает "Слава Украине". Некоторые из ста присутствующих руководителей делегаций, среди которых 55 глав государств и правительств, в том числе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, отвечают ему "героям слава".
В прошлом Трюдо уже был участником скандала, связанного с украинскими пособниками нацизма. В канадский парламент 22 сентября 2023 года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием Гунько.
Швейцарские силовики перекрыли единственную дорогу, по которой можно добраться на курорт Бюргеншток
Греческий эксперт увидел в конференции по Украине попытку реванша фашизма
Вчера, 03:50
Так называемая конференция по вопросам мира на Украине открылась 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток. На ней присутствуют представители 92 государств и восьми международных организаций. Россия в этом мероприятии не участвует. Также на конференцию не приехали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита. Он напомнил, что на этом мероприятии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
14 июня, 16:28
 
В миреУкраинаШвейцарияРоссияЭммануэль МакронДжо БайденСи ЦзиньпинЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала