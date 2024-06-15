https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953174019.html

На саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги

На саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги - РИА Новости, 15.06.2024

На саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги

Главы нескольких делегаций на конференции по Украине в швейцарском Бургенштоке вслед за премьер-министром Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T22:19

2024-06-15T22:19

2024-06-15T23:22

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БЮРГЕНШТОК, 15 июн — РИА Новости. Главы нескольких делегаций на конференции по Украине в швейцарском Бургенштоке вслед за премьер-министром Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги во время съемки группового фото, следует из прямого эфира.Речь идет о лозунге "Слава Украине, героям слава". В январе 2024 года Минюст России внес его в перечень нацистских.Во время прямого эфира было видно, как Трюдо выкрикивает "Слава Украине". Некоторые из ста присутствующих руководителей делегаций, среди которых 55 глав государств и правительств, в том числе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, отвечают ему "героям слава".В прошлом Трюдо уже был участником скандала, связанного с украинскими пособниками нацизма. В канадский парламент 22 сентября 2023 года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием Гунько.Так называемая конференция по вопросам мира на Украине открылась 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток. На ней присутствуют представители 92 государств и восьми международных организаций. Россия в этом мероприятии не участвует. Также на конференцию не приехали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита. Он напомнил, что на этом мероприятии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20240615/makron-1953171344.html

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953060364.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, швейцария, россия, эммануэль макрон, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон