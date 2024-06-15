https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953163307.html

Нехаммер: без Азии, Африки и Южной Америки Запад не сможет влиять на Россию

Нехаммер: без Азии, Африки и Южной Америки Запад не сможет влиять на Россию - РИА Новости, 15.06.2024

Нехаммер: без Азии, Африки и Южной Америки Запад не сможет влиять на Россию

Без представителей Азии, Африки и Южной Америки на конференции по Украине в Швейцарии Западу не удастся повлиять на Россию и заставить РФ изменить свое мнение... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T20:24

2024-06-15T20:24

2024-06-15T20:24

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ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Без представителей Азии, Африки и Южной Америки на конференции по Украине в Швейцарии Западу не удастся повлиять на Россию и заставить РФ изменить свое мнение по украинскому конфликту, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. "Без представителей Азии, Африки и Южной Америки нам не удастся заставить Российскую Федерацию изменить свое мнение", - цитирует Нехаммера портал немецкого телеканала n-tv. Канцлер республики добавил, что тот факт, что Индия и Бразилия представлены на встрече - пусть и не на уровне министров, - является "первым проблеском надежды". При этом, по мнению канцлера, конференция по Украине в Швейцарии - это "возможный выход из тупика", однако, по его словам, ЕС и США необходимо найти больше союзников, чтобы усилить давление на Москву в ситуации с конфликтом на Украине. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240615/switzerland-1953162333.html

https://ria.ru/20240615/rs-1953145289.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, швейцария, карл нехаммер, владимир путин, михаил подоляк, евросоюз, совет европы, оон