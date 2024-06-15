Рейтинг@Mail.ru
Нехаммер: без Азии, Африки и Южной Америки Запад не сможет влиять на Россию - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953163307.html
Нехаммер: без Азии, Африки и Южной Америки Запад не сможет влиять на Россию
Нехаммер: без Азии, Африки и Южной Америки Запад не сможет влиять на Россию - РИА Новости, 15.06.2024
Нехаммер: без Азии, Африки и Южной Америки Запад не сможет влиять на Россию
Без представителей Азии, Африки и Южной Америки на конференции по Украине в Швейцарии Западу не удастся повлиять на Россию и заставить РФ изменить свое мнение... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T20:24
2024-06-15T20:24
в мире
украина
россия
швейцария
карл нехаммер
владимир путин
михаил подоляк
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762440150_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_ca953488944282318e9d1bb98ab55da7.jpg
ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Без представителей Азии, Африки и Южной Америки на конференции по Украине в Швейцарии Западу не удастся повлиять на Россию и заставить РФ изменить свое мнение по украинскому конфликту, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. "Без представителей Азии, Африки и Южной Америки нам не удастся заставить Российскую Федерацию изменить свое мнение", - цитирует Нехаммера портал немецкого телеканала n-tv. Канцлер республики добавил, что тот факт, что Индия и Бразилия представлены на встрече - пусть и не на уровне министров, - является "первым проблеском надежды". При этом, по мнению канцлера, конференция по Украине в Швейцарии - это "возможный выход из тупика", однако, по его словам, ЕС и США необходимо найти больше союзников, чтобы усилить давление на Москву в ситуации с конфликтом на Украине. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240615/switzerland-1953162333.html
https://ria.ru/20240615/rs-1953145289.html
украина
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762440150_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_2d905607dec5242d9592367ecb402958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, швейцария, карл нехаммер, владимир путин, михаил подоляк, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Карл Нехаммер, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Нехаммер: без Азии, Африки и Южной Америки Запад не сможет влиять на Россию

Канцлер Австрии: на саммите Западу не удастся заставить РФ изменить свое мнение

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Без представителей Азии, Африки и Южной Америки на конференции по Украине в Швейцарии Западу не удастся повлиять на Россию и заставить РФ изменить свое мнение по украинскому конфликту, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Без представителей Азии, Африки и Южной Америки нам не удастся заставить Российскую Федерацию изменить свое мнение", - цитирует Нехаммера портал немецкого телеканала n-tv.
Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
"Немыслимо". Президент Швейцарии высказалась о России на саммите по Украине
Вчера, 20:23
Канцлер республики добавил, что тот факт, что Индия и Бразилия представлены на встрече - пусть и не на уровне министров, - является "первым проблеском надежды".
При этом, по мнению канцлера, конференция по Украине в Швейцарии - это "возможный выход из тупика", однако, по его словам, ЕС и США необходимо найти больше союзников, чтобы усилить давление на Москву в ситуации с конфликтом на Украине.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
В США раскрыли, чем закончится саммит по Украине в Швейцарии
Вчера, 18:19
 
В миреУкраинаРоссияШвейцарияКарл НехаммерВладимир ПутинМихаил ПодолякЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала