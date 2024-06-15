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Глава саудовского МИД прибыл в Швейцарию - РИА Новости, 15.06.2024
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19:06 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953152959.html
Глава саудовского МИД прибыл в Швейцарию
Глава саудовского МИД прибыл в Швейцарию - РИА Новости, 15.06.2024
Глава саудовского МИД прибыл в Швейцарию
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан прибыл в Швейцарию для участия в конференции по Украине, передает саудовское госагентство SPA. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:06
2024-06-15T19:06
в мире
швейцария
украина
саудовская аравия
владимир зеленский
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КАИР, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан прибыл в Швейцарию для участия в конференции по Украине, передает саудовское госагентство SPA. Согласно сообщению агентства, саудовский министр прибыл в субботу в швейцарский город Люцерн, он будет возглавлять делегацию королевства на конференции. Ранее в июне СМИ сообщали со ссылкой на дипломатические источники в королевстве, что Саудовская Аравия не будет принимать участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, в связи с тем, что на ней не будет представлена Россия. На этой неделе визит в Саудовскую Аравию совершил Владимир Зеленский. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, швейцария, украина, саудовская аравия, владимир зеленский, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Швейцария, Украина, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Си Цзиньпин, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Глава саудовского МИД прибыл в Швейцарию

SPA: глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Швейцарию для участия в конференции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КАИР, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан прибыл в Швейцарию для участия в конференции по Украине, передает саудовское госагентство SPA.
Согласно сообщению агентства, саудовский министр прибыл в субботу в швейцарский город Люцерн, он будет возглавлять делегацию королевства на конференции.
Ранее в июне СМИ сообщали со ссылкой на дипломатические источники в королевстве, что Саудовская Аравия не будет принимать участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, в связи с тем, что на ней не будет представлена Россия. На этой неделе визит в Саудовскую Аравию совершил Владимир Зеленский.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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2 июня, 17:22
 
В миреШвейцарияУкраинаСаудовская АравияВладимир ЗеленскийДжо БайденСи ЦзиньпинЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
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