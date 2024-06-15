https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953152959.html

Глава саудовского МИД прибыл в Швейцарию

Глава саудовского МИД прибыл в Швейцарию - РИА Новости, 15.06.2024

Глава саудовского МИД прибыл в Швейцарию

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан прибыл в Швейцарию для участия в конференции по Украине, передает саудовское госагентство SPA. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:06

2024-06-15T19:06

2024-06-15T19:06

в мире

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украина

саудовская аравия

владимир зеленский

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си цзиньпин

евросоюз

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КАИР, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан прибыл в Швейцарию для участия в конференции по Украине, передает саудовское госагентство SPA. Согласно сообщению агентства, саудовский министр прибыл в субботу в швейцарский город Люцерн, он будет возглавлять делегацию королевства на конференции. Ранее в июне СМИ сообщали со ссылкой на дипломатические источники в королевстве, что Саудовская Аравия не будет принимать участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, в связи с тем, что на ней не будет представлена Россия. На этой неделе визит в Саудовскую Аравию совершил Владимир Зеленский. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240602/konferentsiya-1950032087.html

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саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швейцария, украина, саудовская аравия, владимир зеленский, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон