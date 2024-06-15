Глава саудовского МИД прибыл в Швейцарию
SPA: глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Швейцарию для участия в конференции
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
КАИР, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан прибыл в Швейцарию для участия в конференции по Украине, передает саудовское госагентство SPA.
Согласно сообщению агентства, саудовский министр прибыл в субботу в швейцарский город Люцерн, он будет возглавлять делегацию королевства на конференции.
Ранее в июне СМИ сообщали со ссылкой на дипломатические источники в королевстве, что Саудовская Аравия не будет принимать участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, в связи с тем, что на ней не будет представлена Россия. На этой неделе визит в Саудовскую Аравию совершил Владимир Зеленский.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.