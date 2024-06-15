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В Швейцарии начинается официальная часть конференции по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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19:02 15.06.2024 (обновлено: 19:03 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953152195.html
В Швейцарии начинается официальная часть конференции по Украине
В Швейцарии начинается официальная часть конференции по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
В Швейцарии начинается официальная часть конференции по Украине
Официальная часть конференции по Украине в Швейцарии на курорте Бюргеншток начинается, после многочасового ожидания журналисты услышат выступление 26 глав... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:02
2024-06-15T19:03
в мире
швейцария
украина
россия
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 15 июн - РИА Новости. Официальная часть конференции по Украине в Швейцарии на курорте Бюргеншток начинается, после многочасового ожидания журналисты услышат выступление 26 глав государств и правительств, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Делегации из 92 стран, в их числе 55 глав государств, официально начинают конференцию по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Журналистам пришлось ждать начала на месте несколько часов. Первой выступит президент Швейцарии Виола Амхерд, затем слово предоставят еще 25 главам государств и правительств, следует из списка выступающих на сайте правительства Швейцарии. Зона переговоров закрыта для журналистов, но доступна трансляция, организованная МИД Швейцарии. Все представители делегаций сидят за квадратным столом в большом зале с флагами каждой страны-участницы на заднем плане. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 57 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, швейцария, украина, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Швейцария, Украина, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз, Совет Европы, ООН
В Швейцарии начинается официальная часть конференции по Украине

В швейцарском Бюргенштоке начинается официальная часть конференции по Украине

© AFP 2024 / POOL / MICHAEL BUHOLZERВладимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии
Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AFP 2024 / POOL / MICHAEL BUHOLZER
Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии
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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 15 июн - РИА Новости. Официальная часть конференции по Украине в Швейцарии на курорте Бюргеншток начинается, после многочасового ожидания журналисты услышат выступление 26 глав государств и правительств, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Делегации из 92 стран, в их числе 55 глав государств, официально начинают конференцию по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Журналистам пришлось ждать начала на месте несколько часов. Первой выступит президент Швейцарии Виола Амхерд, затем слово предоставят еще 25 главам государств и правительств, следует из списка выступающих на сайте правительства Швейцарии.
Зона переговоров закрыта для журналистов, но доступна трансляция, организованная МИД Швейцарии. Все представители делегаций сидят за квадратным столом в большом зале с флагами каждой страны-участницы на заднем плане.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 57 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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В миреШвейцарияУкраинаРоссияДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да СилваЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
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