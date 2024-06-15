В Швейцарии начинается официальная часть конференции по Украине
В швейцарском Бюргенштоке начинается официальная часть конференции по Украине
© AFP 2024 / POOL / MICHAEL BUHOLZERВладимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии
Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 15 июн - РИА Новости. Официальная часть конференции по Украине в Швейцарии на курорте Бюргеншток начинается, после многочасового ожидания журналисты услышат выступление 26 глав государств и правительств, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Делегации из 92 стран, в их числе 55 глав государств, официально начинают конференцию по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Журналистам пришлось ждать начала на месте несколько часов. Первой выступит президент Швейцарии Виола Амхерд, затем слово предоставят еще 25 главам государств и правительств, следует из списка выступающих на сайте правительства Швейцарии.
Зона переговоров закрыта для журналистов, но доступна трансляция, организованная МИД Швейцарии. Все представители делегаций сидят за квадратным столом в большом зале с флагами каждой страны-участницы на заднем плане.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 57 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.