https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953152195.html

В Швейцарии начинается официальная часть конференции по Украине

В Швейцарии начинается официальная часть конференции по Украине - РИА Новости, 15.06.2024

В Швейцарии начинается официальная часть конференции по Украине

Официальная часть конференции по Украине в Швейцарии на курорте Бюргеншток начинается, после многочасового ожидания журналисты услышат выступление 26 глав... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:02

2024-06-15T19:02

2024-06-15T19:03

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швейцария

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си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

евросоюз

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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 15 июн - РИА Новости. Официальная часть конференции по Украине в Швейцарии на курорте Бюргеншток начинается, после многочасового ожидания журналисты услышат выступление 26 глав государств и правительств, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Делегации из 92 стран, в их числе 55 глав государств, официально начинают конференцию по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Журналистам пришлось ждать начала на месте несколько часов. Первой выступит президент Швейцарии Виола Амхерд, затем слово предоставят еще 25 главам государств и правительств, следует из списка выступающих на сайте правительства Швейцарии. Зона переговоров закрыта для журналистов, но доступна трансляция, организованная МИД Швейцарии. Все представители делегаций сидят за квадратным столом в большом зале с флагами каждой страны-участницы на заднем плане. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 57 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

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в мире, швейцария, украина, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, евросоюз, совет европы, оон