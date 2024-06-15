https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953068850.html

Экс-глава МИД Югославии высказался о конференции по Украине

Экс-глава МИД Югославии высказался о конференции по Украине - РИА Новости, 15.06.2024

Экс-глава МИД Югославии высказался о конференции по Украине

Конференция по Украине в Швейцарии служит укреплению линии на обострение конфликта, настоящие мирные инициативы невозможны при усилении поставок оружия Киеву и... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T07:49

2024-06-15T07:49

2024-06-15T07:53

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луис инасиу лула да силва

европарламент

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БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии служит укреплению линии на обострение конфликта, настоящие мирные инициативы невозможны при усилении поставок оружия Киеву и без участия РФ, заявил РИА Новости бывший глава МИД Союзной республики Югославия Живадин Йованович. Йованович возглавлял МИД Югославии в 1998-2000 годах. "Конференция - попытка главных стран Запада укрепить дисциплину на курсе продолжения войны на Украине, вооружения Киева и демонстрация после прошедших выборов (в Европарламент - ред.) и предстоящих (президентских в США – ред.) некоего единства. Это никакой не форум о мире, речь идет об односторонней деятельности, неготовности искать мирное решение на линии гарантий равнозначной безопасности для всех стран Европы", - заявил он в разговоре с агентством. По его словам абсурдно, если только одна сторона пытается искать мирное решение в любом конфликте. "Это больше похоже на какие-то внутренние переговоры и попытки остановить осыпание единства политического Запада. Вопреки всем разговорам о единстве трещины в западном политическом корпусе все заметнее и глубже. Не вижу никакого возможного эффекта кроме пропаганды и создания картинки каких-то мирных усилий для западной общественности", - отметил Йованович. Он подчеркнул, что подлинные мирные инициативы включали бы в себя прекращение провокаций, отказ от отправки вооружений Киеву и поддержки конфликта. "А не договоренности по поставкам нового оружия, все более смертоносного и опасного. Какие это мирные инициативы, когда Киеву передают ракеты средней и большой дальности и другие средства поражения, призывают к их применению по целям внутри РФ. Ненормально строить мир на увеличении поставок оружия", - подчеркнул югославский дипломат. По мнению дипломата, путь к миру на Украине лежит, прежде всего, в принятии Западом глобальной реальности, перемен в отношениях в Европе и мире. "Необходимо осознание того, что ничего больше не решается в одном центре и в одностороннем порядке. Всякое решение должно включать все участвующие стороны. Это еще одна инициатива так называемого "демократического" альянса против так называемой "автократии" - потеря времени. Необходимо выступить с концепцией, которая включает на равноправной основе все стороны, в том числе - Россию", - подытожил собеседник агентства. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939147304.html

https://ria.ru/20240430/konferentsiya-1943212092.html

https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950484871.html

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в мире, украина, киев, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, европарламент