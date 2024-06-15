https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953065725.html

Греческий эксперт уличил участников конференции по Украине в лицемерии

Греческий эксперт уличил участников конференции по Украине в лицемерии - РИА Новости, 15.06.2024

Греческий эксперт уличил участников конференции по Украине в лицемерии

На конференции по Украине в Швейцарии "обсуждать мир" будут те, чей обман с выполнением Минских соглашений привёл к войне, и они сами признали этот обман,... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T06:50

2024-06-15T06:50

2024-06-15T07:18

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АФИНЫ, 15 июн – РИА Новости. На конференции по Украине в Швейцарии "обсуждать мир" будут те, чей обман с выполнением Минских соглашений привёл к войне, и они сами признали этот обман, сказал РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. Веланис был специальным советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах. "Если они хотели мира, надо было заново на стол положить Минские соглашения, которые они игнорировали, надо было вернуться к турецким соглашениями, которые они тоже игнорировали. Вместо этого царит один призыв – стратегическая победа над Россией. Они никогда этого не добьются. Наоборот, они добьются стратегического поражения, и не как результата войны, это поражение придет изнутри стран, народы восстанут против агрессивной политики Запада. Я уверен в том, что народы поднимут движения за мир и за разоружение", - сказал бывший советник греческого премьера. Комментируя участие нынешнего греческого премьера Кириакоса Мицотакиса в конференции, Веланис напомнил о высказываниях Мицотакиса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в декабре 2021 года. "Тогда он перед Путиным, перед журналистам говорил о поддержке Минских соглашений. Пусть теперь он на конференции в Швейцарии выступит за Минские соглашения. Пусть он повторит свою позицию. Почему он отступил? Все отступили от этих позиций, потому и война произошла... Почему Мицотакис согласился с заявлением (канцлера Германии Ангелы) Меркель, что они просто обманывали Россию с Минскими соглашениями? Где его позиция? Он тоже обманывал?" - сказал экс-советник. Мицотакис на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом России в 2021 году заявил, что Минские соглашения и "возобновление "нормандского формата" указывают путь" к деэскалации конфликта. Минские соглашения были призваны урегулировать конфликт на юго-востоке Украины после государственного переворота в Киеве и прихода к власти нового режима. Первый протокол был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией. Как заявляла Меркель, все страны-участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240307/gretsiya-1931763918.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929672928.html

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953060364.html

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