https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953065122.html

В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине "голой вечеринкой"

В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине "голой вечеринкой" - РИА Новости, 15.06.2024

В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине "голой вечеринкой"

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал швейцарский саммит по Украине "голой вечеринкой", распорядитель... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T06:39

2024-06-15T06:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал швейцарский саммит по Украине "голой вечеринкой", распорядитель которой - нелегитимный "голый король" Владимир Зеленский. "Их собрание сродни голой вечеринке, потому что ее распорядитель в лице Зеленского - нелегитимный "голый король", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, саммит собирается исключительно ради пиара, чтобы потешить тщеславие организаторов. "Там попытаются убедить западную общественность, что ищут мирное решение вопроса, хотя всем прекрасно известно, что элиты западных стран нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта. В мире на Украине заинтересованы Россия и ее президент, но никак не Запад", - сказал депутат. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 57 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

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в мире, украина, россия, швейцария, михаил шеремет, владимир зеленский, джо байден, евросоюз, совет европы, оон