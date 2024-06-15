https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953060364.html

Греческий эксперт увидел в конференции по Украине попытку реванша фашизма

Греческий эксперт увидел в конференции по Украине попытку реванша фашизма - РИА Новости, 15.06.2024

Греческий эксперт увидел в конференции по Украине попытку реванша фашизма

Конференция по Украине в Швейцарии похожа на попытку реванша фашизма после поражения во Второй мировой войне, в ней участвуют те, кто разрушает кладбища... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T03:50

2024-06-15T03:50

2024-06-15T05:51

в мире

россия

украина

швейцария

димитрис веланис

алексис ципрас

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952668417_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_02024cf0c4473dd78ef0479c1f465b93.jpg

АФИНЫ, 15 июн – РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии похожа на попытку реванша фашизма после поражения во Второй мировой войне, в ней участвуют те, кто разрушает кладбища советских воинов – освободителей народов Европы от фашизма, сказал РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.Веланис был специальным советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах."Что ожидать от этой конференции, когда в ней участвуют страны и руководители стран, которые разрушают сегодня кладбища советских воинов, павших за их освобождение, за освобождение их народов от фашизма? Из этого можно делать вывод, что они ищут реванша над Россией после результатов Второй мировой войны. Вот почему они собирают конференцию, такое впечатление складывается", — заметил он. Веланис считает, что ответом на эту конференцию стал недавно прошедший Петербургский международный экономический форум."Его главной темой был многополюсный мир и новые центры экономического развития. Это и есть ответ на эту конференцию, на которую под гегемонией одного собираются все его вассалы. А из России идет другой сигнал – мир превращается в многополюсный", — сказал Веланис, отметив, что на форуме были тысячи участников.Эксперт напомнил, что накануне конференции президент России Владимир Путин призвал к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой, поскольку Москва осознает свою ответственность за стабильность в мире. "Россия подтверждает готовность вести разговор со всеми странами. Вот это и должно быть главной темой к размышлению и принятию резолюции мира на конференции в Швейцарии. Это и есть "мирная агрессия России", - сказал Веланис. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240502/obman-1943521262.html

https://ria.ru/20240605/bogila-1950548782.html

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html

россия

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, швейцария, димитрис веланис, алексис ципрас, владимир путин, евросоюз, совет европы, оон