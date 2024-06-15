https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953051600.html

Некоторые члены делегаций прибыли к месту встречи по Украине в Швейцарии

Некоторые члены делегаций прибыли к месту встречи по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 15.06.2024

Некоторые члены делегаций прибыли к месту встречи по Украине в Швейцарии

Некоторые члены делегаций уже прибыли на место проведения конференции по Украине в Швейцарии, которая официально начнется в субботу в Бюргенштоке, но общаться с РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T00:47

2024-06-15T00:47

2024-06-15T02:08

украина

швейцария

россия

джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

евросоюз

совет европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951989482_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_45e628e8c972cc43bf7320112760fddc.jpg

БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 15 июн – РИА Новости. Некоторые члены делегаций уже прибыли на место проведения конференции по Украине в Швейцарии, которая официально начнется в субботу в Бюргенштоке, но общаться с прессой они не хотят, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Мы приехали заранее, чтобы подготовить все на месте. Главы государств прибудут завтра, я больше ничего не могу вам сказать", - сказал член японской делегации. Остальные члены делегаций от комментариев отказались. Вечером пятницы там уже были представители Кипра, Греции, Тимора, Швейцарии и другие. Название страны указано на красно-белом пропуске, который они носят. Дорога к курорту Бюргеншток из города Штанс закрыта, полиция и военные проверяют пропуска, выданные местным жителям, членам официальных делегаций и работникам гостиниц на территории отеля. Однако полицейские на месте, проверив пресс-карту, пропустили и корреспондента РИА Новости. Вдоль дороги длиной в несколько километров, ведущей на вершину горы, стоит множество полицейских и военных. Над этим местом постоянно летают военные вертолеты, которыми и планировалось доставлять гостей из аэропорта Цюриха. На вопрос, прибывают ли уже делегации высокого уровня, полицейский на месте улыбнулся, ответил "нет", после чего попросил корреспондента покинуть закрытую зону. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Так, 92 страны, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240614/konferentsii-1953040768.html

https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1953002601.html

украина

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, швейцария, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, евросоюз, совет европы, оон, в мире