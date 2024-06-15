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Некоторые члены делегаций прибыли к месту встречи по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 15.06.2024
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00:47 15.06.2024 (обновлено: 02:08 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953051600.html
Некоторые члены делегаций прибыли к месту встречи по Украине в Швейцарии
Некоторые члены делегаций прибыли к месту встречи по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 15.06.2024
Некоторые члены делегаций прибыли к месту встречи по Украине в Швейцарии
Некоторые члены делегаций уже прибыли на место проведения конференции по Украине в Швейцарии, которая официально начнется в субботу в Бюргенштоке, но общаться с РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T00:47
2024-06-15T02:08
украина
швейцария
россия
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
евросоюз
совет европы
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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 15 июн – РИА Новости. Некоторые члены делегаций уже прибыли на место проведения конференции по Украине в Швейцарии, которая официально начнется в субботу в Бюргенштоке, но общаться с прессой они не хотят, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Мы приехали заранее, чтобы подготовить все на месте. Главы государств прибудут завтра, я больше ничего не могу вам сказать", - сказал член японской делегации. Остальные члены делегаций от комментариев отказались. Вечером пятницы там уже были представители Кипра, Греции, Тимора, Швейцарии и другие. Название страны указано на красно-белом пропуске, который они носят. Дорога к курорту Бюргеншток из города Штанс закрыта, полиция и военные проверяют пропуска, выданные местным жителям, членам официальных делегаций и работникам гостиниц на территории отеля. Однако полицейские на месте, проверив пресс-карту, пропустили и корреспондента РИА Новости. Вдоль дороги длиной в несколько километров, ведущей на вершину горы, стоит множество полицейских и военных. Над этим местом постоянно летают военные вертолеты, которыми и планировалось доставлять гостей из аэропорта Цюриха. На вопрос, прибывают ли уже делегации высокого уровня, полицейский на месте улыбнулся, ответил "нет", после чего попросил корреспондента покинуть закрытую зону. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Так, 92 страны, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240614/konferentsii-1953040768.html
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украина, швейцария, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, евросоюз, совет европы, оон, в мире
Украина, Швейцария, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз, Совет Европы, ООН, В мире
Некоторые члены делегаций прибыли к месту встречи по Украине в Швейцарии

Некоторые члены делегаций уже прибыли к месту проведения конференции по Украине

© РИА НовостиШвейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости
Швейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 15 июн – РИА Новости. Некоторые члены делегаций уже прибыли на место проведения конференции по Украине в Швейцарии, которая официально начнется в субботу в Бюргенштоке, но общаться с прессой они не хотят, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
«
"Мы приехали заранее, чтобы подготовить все на месте. Главы государств прибудут завтра, я больше ничего не могу вам сказать", - сказал член японской делегации. Остальные члены делегаций от комментариев отказались.
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Вечером пятницы там уже были представители Кипра, Греции, Тимора, Швейцарии и другие. Название страны указано на красно-белом пропуске, который они носят.
Дорога к курорту Бюргеншток из города Штанс закрыта, полиция и военные проверяют пропуска, выданные местным жителям, членам официальных делегаций и работникам гостиниц на территории отеля. Однако полицейские на месте, проверив пресс-карту, пропустили и корреспондента РИА Новости.
Вдоль дороги длиной в несколько километров, ведущей на вершину горы, стоит множество полицейских и военных. Над этим местом постоянно летают военные вертолеты, которыми и планировалось доставлять гостей из аэропорта Цюриха. На вопрос, прибывают ли уже делегации высокого уровня, полицейский на месте улыбнулся, ответил "нет", после чего попросил корреспондента покинуть закрытую зону.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Так, 92 страны, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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УкраинаШвейцарияРоссияДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да СилваЕвросоюзСовет ЕвропыООНВ мире
 
 
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