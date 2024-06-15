Некоторые члены делегаций прибыли к месту встречи по Украине в Швейцарии
Некоторые члены делегаций уже прибыли к месту проведения конференции по Украине
© РИА НовостиШвейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Швейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток. Архивное фото
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 15 июн – РИА Новости. Некоторые члены делегаций уже прибыли на место проведения конференции по Украине в Швейцарии, которая официально начнется в субботу в Бюргенштоке, но общаться с прессой они не хотят, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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"Мы приехали заранее, чтобы подготовить все на месте. Главы государств прибудут завтра, я больше ничего не могу вам сказать", - сказал член японской делегации. Остальные члены делегаций от комментариев отказались.
Вечером пятницы там уже были представители Кипра, Греции, Тимора, Швейцарии и другие. Название страны указано на красно-белом пропуске, который они носят.
Дорога к курорту Бюргеншток из города Штанс закрыта, полиция и военные проверяют пропуска, выданные местным жителям, членам официальных делегаций и работникам гостиниц на территории отеля. Однако полицейские на месте, проверив пресс-карту, пропустили и корреспондента РИА Новости.
Вдоль дороги длиной в несколько километров, ведущей на вершину горы, стоит множество полицейских и военных. Над этим местом постоянно летают военные вертолеты, которыми и планировалось доставлять гостей из аэропорта Цюриха. На вопрос, прибывают ли уже делегации высокого уровня, полицейский на месте улыбнулся, ответил "нет", после чего попросил корреспондента покинуть закрытую зону.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Так, 92 страны, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
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