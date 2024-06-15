https://ria.ru/20240615/komi-1953053786.html
Власти Коми назвали причину прозвучавшей в городах сирены
Власти Коми назвали причину прозвучавшей в городах сирены - РИА Новости, 15.06.2024
Власти Коми назвали причину прозвучавшей в городах сирены
Сирена включилась в городах Коми из-за технического сбоя, сообщают власти республики. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T01:32
2024-06-15T01:32
2024-06-15T01:32
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сирена включилась в городах Коми из-за технического сбоя, сообщают власти республики. Ранее несколько СМИ И Telegram-каналов сообщили, что сирена прозвучала в пятницу вечером в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте. "Как сообщили в комитете ГО и ЧС Республики Коми, причиной включения сирены является технический сбой. Сейчас проводится проверка о причинах технического сбоя", - сообщается в Telegram-канале властей республики.
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происшествия, сыктывкар, ухта, воркута
Происшествия, Сыктывкар, Ухта, Воркута
Власти Коми назвали причину прозвучавшей в городах сирены
Власти Коми назвали технический сбой причиной включившейся в городах сирены