https://ria.ru/20240615/komi-1953053786.html

Власти Коми назвали причину прозвучавшей в городах сирены

Власти Коми назвали причину прозвучавшей в городах сирены - РИА Новости, 15.06.2024

Власти Коми назвали причину прозвучавшей в городах сирены

Сирена включилась в городах Коми из-за технического сбоя, сообщают власти республики. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T01:32

2024-06-15T01:32

2024-06-15T01:32

происшествия

сыктывкар

ухта

воркута

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сирена включилась в городах Коми из-за технического сбоя, сообщают власти республики. Ранее несколько СМИ И Telegram-каналов сообщили, что сирена прозвучала в пятницу вечером в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте. "Как сообщили в комитете ГО и ЧС Республики Коми, причиной включения сирены является технический сбой. Сейчас проводится проверка о причинах технического сбоя", - сообщается в Telegram-канале властей республики.

https://ria.ru/20231031/delo-1906546824.html

сыктывкар

ухта

воркута

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сыктывкар, ухта, воркута