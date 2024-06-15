Президент Колумбии отказался ехать на конференцию по Украине
Президент Колумбии Петро отказался участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
Швейцария. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июня - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро отказался от поездки на конференцию по Украине, поскольку ее результаты предопределены, это не свободный форум для поиска мира между Москвой и Киевом, сообщил глава государства в Twitter.
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"Я останавливаю мою поездку на встречу в Швейцарии и прошу Европу обсудить пути, которые позволят окончить войну, а не продлить ее", - добавил Петро.
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"Диалог между Россией и Украиной - это основа. Создание зоны безопасности без ядерного оружия, которая физически отделяет НАТО от России, обеспечивая постоянную безопасность стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы, абсолютное уважение к российскому и украинскому народам внутри Украины и России. Благоразумие Евросоюза в своем расширении, чтобы не развязать войну", - написал он.
По словам президента, Колумбия будет участвовать во всех усилиях, чтобы выстроить диалог о мире между Россией и Украиной. Колумбийский лидер также заявил, что большинство стран Латинской Америки выступают против затягивания конфликта.
"Необходимо установить и углубить (главенство) международного права, а не построение страновых блоков для войны", - добавил президент.
Петро также заявил, что его страна присоединится ко всем усилиям с целью остановить геноцид против палестинского народа в секторе Газа.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.