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Президент Колумбии отказался ехать на конференцию по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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16:20 15.06.2024 (обновлено: 16:58 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/kolumbiya-1953129071.html
Президент Колумбии отказался ехать на конференцию по Украине
Президент Колумбии отказался ехать на конференцию по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
Президент Колумбии отказался ехать на конференцию по Украине
Президент Колумбии Густаво Петро отказался от поездки на конференцию по Украине, поскольку ее результаты предопределены, это не свободный форум для поиска мира... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:20
2024-06-15T16:58
колумбия
украина
в мире
густаво петро
швейцария
россия
джо байден
си цзиньпин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июня - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро отказался от поездки на конференцию по Украине, поскольку ее результаты предопределены, это не свободный форум для поиска мира между Москвой и Киевом, сообщил глава государства в Twitter."Сценарий форума в Швейцарии - это не сценарий свободного форума для обсуждения дорог по нахождению мира между Россией и Украиной. Его заключения уже предопределены", - написал он."Я останавливаю мою поездку на встречу в Швейцарии и прошу Европу обсудить пути, которые позволят окончить войну, а не продлить ее", - добавил Петро."Диалог между Россией и Украиной - это основа. Создание зоны безопасности без ядерного оружия, которая физически отделяет НАТО от России, обеспечивая постоянную безопасность стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы, абсолютное уважение к российскому и украинскому народам внутри Украины и России. Благоразумие Евросоюза в своем расширении, чтобы не развязать войну", - написал он.По словам президента, Колумбия будет участвовать во всех усилиях, чтобы выстроить диалог о мире между Россией и Украиной. Колумбийский лидер также заявил, что большинство стран Латинской Америки выступают против затягивания конфликта."Необходимо установить и углубить (главенство) международного права, а не построение страновых блоков для войны", - добавил президент.Петро также заявил, что его страна присоединится ко всем усилиям с целью остановить геноцид против палестинского народа в секторе Газа.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240612/guterresh-1952391599.html
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колумбия, украина, в мире, густаво петро, швейцария, россия, джо байден, си цзиньпин, совет европы, евросоюз, нато
Колумбия, Украина, В мире, Густаво Петро, Швейцария, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Совет Европы, Евросоюз, НАТО
Президент Колумбии отказался ехать на конференцию по Украине

Президент Колумбии Петро отказался участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

© РИА Новости / Александр ВильфШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Швейцария. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июня - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро отказался от поездки на конференцию по Украине, поскольку ее результаты предопределены, это не свободный форум для поиска мира между Москвой и Киевом, сообщил глава государства в Twitter.
"Сценарий форума в Швейцарии - это не сценарий свободного форума для обсуждения дорог по нахождению мира между Россией и Украиной. Его заключения уже предопределены", - написал он.
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"Я останавливаю мою поездку на встречу в Швейцарии и прошу Европу обсудить пути, которые позволят окончить войну, а не продлить ее", - добавил Петро.
«
"Диалог между Россией и Украиной - это основа. Создание зоны безопасности без ядерного оружия, которая физически отделяет НАТО от России, обеспечивая постоянную безопасность стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы, абсолютное уважение к российскому и украинскому народам внутри Украины и России. Благоразумие Евросоюза в своем расширении, чтобы не развязать войну", - написал он.
По словам президента, Колумбия будет участвовать во всех усилиях, чтобы выстроить диалог о мире между Россией и Украиной. Колумбийский лидер также заявил, что большинство стран Латинской Америки выступают против затягивания конфликта.
"Необходимо установить и углубить (главенство) международного права, а не построение страновых блоков для войны", - добавил президент.
Петро также заявил, что его страна присоединится ко всем усилиям с целью остановить геноцид против палестинского народа в секторе Газа.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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Вчера, 14:35
 
КолумбияУкраинаВ миреГуставо ПетроШвейцарияРоссияДжо БайденСи ЦзиньпинСовет ЕвропыЕвросоюзНАТО
 
 
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