https://ria.ru/20240615/kndr-1953087056.html
Военные КНДР ведут строительство в демилитаризованной зоне, пишут СМИ
Военные КНДР ведут строительство в демилитаризованной зоне, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2024
Военные КНДР ведут строительство в демилитаризованной зоне, пишут СМИ
Военные Северной Кореи ведут строительные работы в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей две Кореи, возводят стены и строят дороги, передает агентство... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:53
2024-06-15T10:53
2024-06-15T10:53
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СЕУЛ, 15 июн – РИА Новости. Военные Северной Кореи ведут строительные работы в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей две Кореи, возводят стены и строят дороги, передает агентство Рёнхап со ссылкой на анонимный источник среди южнокорейских военных. "В последнее время северокорейские военные возводят стены, роют землю и строят дороги в некоторых районах между Военной демаркационной линией и Северной пограничной линией в демилитаризованной зоне", - утверждает источник. По его данным, не ясно, делается ли это для того, чтобы построить на границе стену или военные КНДР просто создают оборонительные укрепления в ряде точек. Ранее на этой неделе около 20 северокорейских солдат, предположительно по ошибке, ненадолго пересекли межкорейскую границу, но вернулись на северную сторону после того, как южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы. Агентство предполагает, что инцидент мог быть связан с ведущимся в ДМЗ строительством, так как северокорейские солдаты имели при себе рабочие инструменты, такие как кирки и лопаты.
https://ria.ru/20240611/koreya-1952090819.html
https://ria.ru/20240105/kndr-1919772192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кндр (северная корея), южная корея
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
Военные КНДР ведут строительство в демилитаризованной зоне, пишут СМИ
Ренхап: военные КНДР строят стены и строят дороги в демилитаризованной зоне
СЕУЛ, 15 июн – РИА Новости.
Военные Северной Кореи ведут строительные работы в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей две Кореи, возводят стены и строят дороги, передает агентство Рёнхап
со ссылкой на анонимный источник среди южнокорейских военных.
"В последнее время северокорейские военные возводят стены, роют землю и строят дороги в некоторых районах между Военной демаркационной линией и Северной пограничной линией в демилитаризованной зоне", - утверждает источник.
По его данным, не ясно, делается ли это для того, чтобы построить на границе стену или военные КНДР просто создают оборонительные укрепления в ряде точек.
Ранее на этой неделе около 20 северокорейских солдат, предположительно по ошибке, ненадолго пересекли межкорейскую границу, но вернулись на северную сторону после того, как южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы.
Агентство предполагает, что инцидент мог быть связан с ведущимся в ДМЗ строительством, так как северокорейские солдаты имели при себе рабочие инструменты, такие как кирки и лопаты.