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В Москве наградили победителей кинофестиваля "Юнармия в кадре" - РИА Новости, 15.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:39 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/kinofestival-1953158600.html
В Москве наградили победителей кинофестиваля "Юнармия в кадре"
В Москве наградили победителей кинофестиваля "Юнармия в кадре" - РИА Новости, 15.06.2024
В Москве наградили победителей кинофестиваля "Юнармия в кадре"
Итоги кинофестиваля "Юнармия в кадре" подвели в Москве, торжественном наградив финалистов в кинотеатре "Москино Космос", об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:39
2024-06-15T19:39
культура
россия
москва
республика бурятия
юнармия
российское общество "знание"
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Итоги кинофестиваля "Юнармия в кадре" подвели в Москве, торжественном наградив финалистов в кинотеатре "Москино Космос", об этом сообщили в Минобороны РФ. "На конкурс принимались работы в семи номинациях: "Семья и Отечество", "Лучший документальный патриотический фильм", "Лучший художественный фильм", "Социальный ролик", "Лучший музыкальный клип", "Лучшее видео с Героем" и "Юный блогер". В каждой из них были определены победители в двух возрастных категориях: до 13 лет и старше 14 лет. Номинация "Семья и Отечество" была утверждена в 2024 году в честь Года семьи", - заявили в МО РФ. Почетными гостями мероприятия стали замначальника главного штаба "Юнармии" Екатерина Чижикова, замначальника управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Александр Мищенко, Герой Российской Федерации Вячеслав Сивко, ветеран специальной военной операции Олег Чайкивский, представители Российского общества "Знание", деятели культуры и другие. "Мы видим, как вы проживаете сегодняшний день, проживаете сегодняшние события, вы задумываетесь о прошлом нашей страны, вы анализируете, вы пытаетесь вложить свои смыслы в работы. Это колоссально ценно для тех, кто работает с детьми в сфере патриотического воспитания. Дорогие ребята, самое главное берегите свое здоровье, свою душу, свою чистоту и трепетное и бережное отношение, которое мы видим в ваших работах, к нашей стране", - отметила Чижикова. В номинации "Лучший документальный патриотический фильм" среди участников до 13 лет лауреатом фестиваля стал Егор Сотнич из Республики Бурятия. В номинации "Лучший художественный фильм" среди ребят до 13 лет первым стал Илья Карпов из Московской области. В номинации "Лучший социальный ролик" среди ребят до 13 лет победила команда из Москвы, награду получил представитель команды - Михаил Зайцев. В номинации "Лучшее видео с Героем" среди участников до 13 лет первое место занял Михаил Гордиенко из Ханты-Мансийского автономного округа, победителем в номинации "Семья и Отечество" в младшей возрастной группе стал Андрей Бабенко из Хабаровского края. Лучшим среди юных блогеров до 13 лет стал Глеб Сосков из Забайкальского края. Кроме того, Мария Бреусова из Вологодской области и Роман Алешкевич из Брянской области получили призы в специальных номинациях.
https://ria.ru/20240613/festival-1952573592.html
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россия, москва, республика бурятия, юнармия, российское общество "знание"
Культура, Россия, Москва, Республика Бурятия, Юнармия, Российское общество "Знание"
В Москве наградили победителей кинофестиваля "Юнармия в кадре"

В Москве торжественно наградили финалистов кинофестиваля "Юнармия в кадре"

© Фото : Ростовское региональное отделение ВВПОД"Юнармия"Церемония награждения победителей и призеров Всероссийского кинофестиваля "Юнармия в кадре"
Церемония награждения победителей и призеров Всероссийского кинофестиваля Юнармия в кадре - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : Ростовское региональное отделение ВВПОД"Юнармия"
Церемония награждения победителей и призеров Всероссийского кинофестиваля "Юнармия в кадре"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Итоги кинофестиваля "Юнармия в кадре" подвели в Москве, торжественном наградив финалистов в кинотеатре "Москино Космос", об этом сообщили в Минобороны РФ.
«
"На конкурс принимались работы в семи номинациях: "Семья и Отечество", "Лучший документальный патриотический фильм", "Лучший художественный фильм", "Социальный ролик", "Лучший музыкальный клип", "Лучшее видео с Героем" и "Юный блогер". В каждой из них были определены победители в двух возрастных категориях: до 13 лет и старше 14 лет. Номинация "Семья и Отечество" была утверждена в 2024 году в честь Года семьи", - заявили в МО РФ.
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RT проведет фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в июне в Москве
13 июня, 14:34
Почетными гостями мероприятия стали замначальника главного штаба "Юнармии" Екатерина Чижикова, замначальника управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Александр Мищенко, Герой Российской Федерации Вячеслав Сивко, ветеран специальной военной операции Олег Чайкивский, представители Российского общества "Знание", деятели культуры и другие.
«
"Мы видим, как вы проживаете сегодняшний день, проживаете сегодняшние события, вы задумываетесь о прошлом нашей страны, вы анализируете, вы пытаетесь вложить свои смыслы в работы. Это колоссально ценно для тех, кто работает с детьми в сфере патриотического воспитания. Дорогие ребята, самое главное берегите свое здоровье, свою душу, свою чистоту и трепетное и бережное отношение, которое мы видим в ваших работах, к нашей стране", - отметила Чижикова.
В номинации "Лучший документальный патриотический фильм" среди участников до 13 лет лауреатом фестиваля стал Егор Сотнич из Республики Бурятия. В номинации "Лучший художественный фильм" среди ребят до 13 лет первым стал Илья Карпов из Московской области. В номинации "Лучший социальный ролик" среди ребят до 13 лет победила команда из Москвы, награду получил представитель команды - Михаил Зайцев.
В номинации "Лучшее видео с Героем" среди участников до 13 лет первое место занял Михаил Гордиенко из Ханты-Мансийского автономного округа, победителем в номинации "Семья и Отечество" в младшей возрастной группе стал Андрей Бабенко из Хабаровского края. Лучшим среди юных блогеров до 13 лет стал Глеб Сосков из Забайкальского края. Кроме того, Мария Бреусова из Вологодской области и Роман Алешкевич из Брянской области получили призы в специальных номинациях.
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КультураРоссияМоскваРеспублика БурятияЮнармияРоссийское общество "Знание"
 
 
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