В Москве наградили победителей кинофестиваля "Юнармия в кадре"
В Москве торжественно наградили финалистов кинофестиваля "Юнармия в кадре"
© Фото : Ростовское региональное отделение ВВПОД"Юнармия"Церемония награждения победителей и призеров Всероссийского кинофестиваля "Юнармия в кадре"
Церемония награждения победителей и призеров Всероссийского кинофестиваля "Юнармия в кадре"
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Итоги кинофестиваля "Юнармия в кадре" подвели в Москве, торжественном наградив финалистов в кинотеатре "Москино Космос", об этом сообщили в Минобороны РФ.
«
"На конкурс принимались работы в семи номинациях: "Семья и Отечество", "Лучший документальный патриотический фильм", "Лучший художественный фильм", "Социальный ролик", "Лучший музыкальный клип", "Лучшее видео с Героем" и "Юный блогер". В каждой из них были определены победители в двух возрастных категориях: до 13 лет и старше 14 лет. Номинация "Семья и Отечество" была утверждена в 2024 году в честь Года семьи", - заявили в МО РФ.
Почетными гостями мероприятия стали замначальника главного штаба "Юнармии" Екатерина Чижикова, замначальника управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Александр Мищенко, Герой Российской Федерации Вячеслав Сивко, ветеран специальной военной операции Олег Чайкивский, представители Российского общества "Знание", деятели культуры и другие.
«
"Мы видим, как вы проживаете сегодняшний день, проживаете сегодняшние события, вы задумываетесь о прошлом нашей страны, вы анализируете, вы пытаетесь вложить свои смыслы в работы. Это колоссально ценно для тех, кто работает с детьми в сфере патриотического воспитания. Дорогие ребята, самое главное берегите свое здоровье, свою душу, свою чистоту и трепетное и бережное отношение, которое мы видим в ваших работах, к нашей стране", - отметила Чижикова.
В номинации "Лучший документальный патриотический фильм" среди участников до 13 лет лауреатом фестиваля стал Егор Сотнич из Республики Бурятия. В номинации "Лучший художественный фильм" среди ребят до 13 лет первым стал Илья Карпов из Московской области. В номинации "Лучший социальный ролик" среди ребят до 13 лет победила команда из Москвы, награду получил представитель команды - Михаил Зайцев.
В номинации "Лучшее видео с Героем" среди участников до 13 лет первое место занял Михаил Гордиенко из Ханты-Мансийского автономного округа, победителем в номинации "Семья и Отечество" в младшей возрастной группе стал Андрей Бабенко из Хабаровского края. Лучшим среди юных блогеров до 13 лет стал Глеб Сосков из Забайкальского края. Кроме того, Мария Бреусова из Вологодской области и Роман Алешкевич из Брянской области получили призы в специальных номинациях.