https://ria.ru/20240615/kandidaty-1953177160.html

Еще пять самовыдвиженцев стали кандидатами на выборах в Мосгордуму

Еще пять самовыдвиженцев стали кандидатами на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 15.06.2024

Еще пять самовыдвиженцев стали кандидатами на выборах в Мосгордуму

Еще пять самовыдвиженцев выдвинули свои кандидатуры на выборах в Московскую городскую думу, теперь в списке 30 человек, сообщается на сайте Мосгоризбиркома. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T23:01

2024-06-15T23:01

2024-06-15T23:01

политика

московская городская дума

мосгоризбирком

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Еще пять самовыдвиженцев выдвинули свои кандидатуры на выборах в Московскую городскую думу, теперь в списке 30 человек, сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Среди самовыдвиженцев: домохозяин Руслан Ахмадиев, младший научный сотрудник Глеб Бисеров, врач-терапевт Алексей Крыловский, председатель садоводческого кооператива Юрий Курносов и самозанятый Иван Мокшин. Подавляющему большинству кандидатов от 24 до 37 лет. Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.

https://ria.ru/20240329/vybory-1936519381.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, московская городская дума, мосгоризбирком