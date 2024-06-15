https://ria.ru/20240615/kandidaty-1953177160.html
Еще пять самовыдвиженцев стали кандидатами на выборах в Мосгордуму
Еще пять самовыдвиженцев стали кандидатами на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 15.06.2024
Еще пять самовыдвиженцев стали кандидатами на выборах в Мосгордуму
Еще пять самовыдвиженцев выдвинули свои кандидатуры на выборах в Московскую городскую думу, теперь в списке 30 человек, сообщается на сайте Мосгоризбиркома. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T23:01
2024-06-15T23:01
2024-06-15T23:01
политика
московская городская дума
мосгоризбирком
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Еще пять самовыдвиженцев выдвинули свои кандидатуры на выборах в Московскую городскую думу, теперь в списке 30 человек, сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Среди самовыдвиженцев: домохозяин Руслан Ахмадиев, младший научный сотрудник Глеб Бисеров, врач-терапевт Алексей Крыловский, председатель садоводческого кооператива Юрий Курносов и самозанятый Иван Мокшин. Подавляющему большинству кандидатов от 24 до 37 лет. Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.
https://ria.ru/20240329/vybory-1936519381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, московская городская дума, мосгоризбирком
Политика, Московская городская дума, Мосгоризбирком
Еще пять самовыдвиженцев стали кандидатами на выборах в Мосгордуму
Еще пять самовыдвиженцев выдвинулись на выборы в Московскую городскую думу