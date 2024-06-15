https://ria.ru/20240615/kanada-1953106682.html

Канада внесет в общий кредит Украине 3,6 миллиарда долларов

Канада внесет в общий кредит Украине 3,6 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.06.2024

Канада внесет в общий кредит Украине 3,6 миллиарда долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вклад Канады в общий кредит Украине от стран G7, составляющий 50 миллиардов долларов США, составит 3,6... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:32

2024-06-15T13:32

2024-06-15T13:32

россия

канада

украина

джастин трюдо

сергей лавров

g7

евросоюз

euroclear

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вклад Канады в общий кредит Украине от стран G7, составляющий 50 миллиардов долларов США, составит 3,6 миллиарда. "В то время, как "Большая семерка" завершает предоставление чрезвычайного кредита, направленного на ускорение роста доходов, Канада по-прежнему готова внести в финансирование 5 миллиардов канадских долларов (3,6 миллиарда долларов США)", - заявил Трюдо во время пресс-конференции на саммите в Италии. Премьер также подчеркнул, что двумя годами ранее Канада предложила заморозить зарубежные активы центрального банка РФ, что страны G7 и сделали. С процентов от доходов с них "Большая семерка" планирует предоставить заем Киеву, пояснил Трюдо. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240613/kanada-1952536997.html

https://ria.ru/20240613/kredit-1952675016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, канада, украина, джастин трюдо, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии, в мире