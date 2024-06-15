https://ria.ru/20240615/istochnik-1953079747.html
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли левобережье Днепра
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли левобережье Днепра - РИА Новости, 15.06.2024
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли левобережье Днепра
Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:49
2024-06-15T09:49
2024-06-15T09:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 15 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы Киевского режима продолжили террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 20 прилетов из ствольной артиллерии со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Удары ВСУ были нанесены по 9 населенным пунктам Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Солонцы, Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Любимовка, Таврийск, Корсунка, Кардашинка.
https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли левобережье Днепра
ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по девяти населенным пунктам левобережья Днепра