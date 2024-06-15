Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли левобережье Днепра - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/istochnik-1953079747.html
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли левобережье Днепра
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли левобережье Днепра - РИА Новости, 15.06.2024
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли левобережье Днепра
Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:49
2024-06-15T09:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ГЕНИЧЕСК, 15 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы Киевского режима продолжили террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 20 прилетов из ствольной артиллерии со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Удары ВСУ были нанесены по 9 населенным пунктам Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Солонцы, Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Любимовка, Таврийск, Корсунка, Кардашинка.
https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html
херсонская область
днепр (город)
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли левобережье Днепра

ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по девяти населенным пунктам левобережья Днепра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Мужчина демонстрирует осколки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 15 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Вооруженные силы Киевского режима продолжили террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 20 прилетов из ствольной артиллерии со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Удары ВСУ были нанесены по 9 населенным пунктам Херсонской области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Солонцы, Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Любимовка, Таврийск, Корсунка, Кардашинка.
Последствия обстрела Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
ВСУ нанесли за сутки 68 ударов по левобережью Днепра Херсонской области
28 мая, 09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала