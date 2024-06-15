https://ria.ru/20240615/istochnik-1953079747.html

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли левобережье Днепра

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли левобережье Днепра - РИА Новости, 15.06.2024

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли левобережье Днепра

Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:49

2024-06-15T09:49

2024-06-15T09:49

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 15 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы Киевского режима продолжили террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 20 прилетов из ствольной артиллерии со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Удары ВСУ были нанесены по 9 населенным пунктам Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Солонцы, Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Любимовка, Таврийск, Корсунка, Кардашинка.

https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html

херсонская область

днепр (город)

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины, происшествия