https://ria.ru/20240615/initsiativa-1953131951.html
Премьер Италии назвала инициативу России по Украине пропагандой
Премьер Италии назвала инициативу России по Украине пропагандой - РИА Новости, 15.06.2024
Премьер Италии назвала инициативу России по Украине пропагандой
Предложение России о мирном урегулировании на Украине является пропагандистской инициативой, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:44
2024-06-15T16:44
2024-06-15T16:44
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БАРИ, 15 июн – РИА Новости. Предложение России о мирном урегулировании на Украине является пропагандистской инициативой, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Мне кажется, что это больше пропагандистская инициатива, чем настоящее предложение по переговорам", - заявила она на пресс-конференции по завершении встречи "Большой семерки" в области Апулия. "Я не считаю, что это особенно эффективно как предложение мира - говорить Украине, что она должна отступить с Украины", - сказала Мелони в ответ на вопрос о российском плане. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
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В мире, Украина, Россия, Италия, Джорджа Мелони, Владимир Путин, Михаил Подоляк
Премьер Италии назвала инициативу России по Украине пропагандой
Премьер Италии Мелони: план России по Украине — это пропагандистская инициатива