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Австрия направит дополнительные средства на гумпомощь Украине и Молдавии - РИА Новости, 15.06.2024
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18:27 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/gumpomosch-1953146875.html
Австрия направит дополнительные средства на гумпомощь Украине и Молдавии
Австрия направит дополнительные средства на гумпомощь Украине и Молдавии - РИА Новости, 15.06.2024
Австрия направит дополнительные средства на гумпомощь Украине и Молдавии
Австрия направит дополнительные десять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине и Молдавии, сообщило министерство иностранных дел республики в субботу. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T18:27
2024-06-15T18:27
в мире
австрия
украина
киев
александер шалленберг
дмитрий любинский
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Австрия направит дополнительные десять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине и Молдавии, сообщило министерство иностранных дел республики в субботу. "Австрия твердо стоит на стороне украинского народа и с первого дня оказывает ему широкую гуманитарную помощь. Теперь к ней добавилось еще десять миллионов евро из Фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий (AKF) министерства иностранных дел. Это означает, что государственная помощь Австрии на сегодняшний день составляет более 250 миллионов евро", - говорится в релизе МИД. Уточняется, что с помощью выделенных дополнительно 10 миллионов евро республика поддерживает усилия гуманитарных организаций на Украине и Молдавии, из них 6 миллионов евро направлены организации Nachbar in Not (Соседи в беде) - для оказания экстренной помощи нуждающимся, включая поставку питьевой воды, продуктов питания и предоставление временного жилья. Кроме того, по данным МИД, Международный комитет Красного Креста (МККК) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) получат по 2 миллиона евро. Австрия, ссылаясь на свой военный нейтралитет, заявляет, что не участвует в финансировании военной помощи Украине, при этом гуманитарную помощь Киеву республика оказывает. Как сообщал журналистам в марте текущего года глава МИД Австрии Александер Шалленберг, республика, сохраняя военную нейтральность в конфликте вокруг Украины, при этом не является политически нейтральной. Как пояснял министр, отсутствие политической нейтральности выражается в поддержке Австрией украинских беженцев, отправке Киеву гуманитарной помощи и, "конечно", в "поддержке европейских санкций" против России. Ранее посол России в Вене Дмитрий Любинский отмечал, что политика активного нейтралитета Австрии осталась в прошлом, а все силы австрийского руководства брошены на поддержку Киева и попытки "приписывать Москве все мыслимые и немыслимые грехи".
https://ria.ru/20240613/kongressmen-1952739768.html
https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html
австрия
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в мире, австрия, украина, киев, александер шалленберг, дмитрий любинский, оон, международный комитет красного креста (мккк), управление верховного комиссара оон по делам беженцев, молдавия
В мире, Австрия, Украина, Киев, Александер Шалленберг, Дмитрий Любинский, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Молдавия
Австрия направит дополнительные средства на гумпомощь Украине и Молдавии

МИД Австрии: Украине и Молдавии направят десять миллионов евро на гумпомощь

© Fotolia / jorisvo Австрия
 Австрия - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Fotolia / jorisvo
Австрия. Архивное фото
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ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Австрия направит дополнительные десять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине и Молдавии, сообщило министерство иностранных дел республики в субботу.
«
"Австрия твердо стоит на стороне украинского народа и с первого дня оказывает ему широкую гуманитарную помощь. Теперь к ней добавилось еще десять миллионов евро из Фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий (AKF) министерства иностранных дел. Это означает, что государственная помощь Австрии на сегодняшний день составляет более 250 миллионов евро", - говорится в релизе МИД.
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Уточняется, что с помощью выделенных дополнительно 10 миллионов евро республика поддерживает усилия гуманитарных организаций на Украине и Молдавии, из них 6 миллионов евро направлены организации Nachbar in Not (Соседи в беде) - для оказания экстренной помощи нуждающимся, включая поставку питьевой воды, продуктов питания и предоставление временного жилья. Кроме того, по данным МИД, Международный комитет Красного Креста (МККК) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) получат по 2 миллиона евро.
Австрия, ссылаясь на свой военный нейтралитет, заявляет, что не участвует в финансировании военной помощи Украине, при этом гуманитарную помощь Киеву республика оказывает.
Как сообщал журналистам в марте текущего года глава МИД Австрии Александер Шалленберг, республика, сохраняя военную нейтральность в конфликте вокруг Украины, при этом не является политически нейтральной. Как пояснял министр, отсутствие политической нейтральности выражается в поддержке Австрией украинских беженцев, отправке Киеву гуманитарной помощи и, "конечно", в "поддержке европейских санкций" против России.
Ранее посол России в Вене Дмитрий Любинский отмечал, что политика активного нейтралитета Австрии осталась в прошлом, а все силы австрийского руководства брошены на поддержку Киева и попытки "приписывать Москве все мыслимые и немыслимые грехи".
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