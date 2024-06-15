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Гросси не будет участвовать в конференции по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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14:35 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/grossi-1953114527.html
Гросси не будет участвовать в конференции по Украине
Гросси не будет участвовать в конференции по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
Гросси не будет участвовать в конференции по Украине
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не будет принимать непосредственное участие в конференции по Украине в Швейцарии, по его словам, такое решение... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:35
2024-06-15T14:35
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герман галущенко
джо байден
магатэ
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не будет принимать непосредственное участие в конференции по Украине в Швейцарии, по его словам, такое решение является стремлением организации не смешивать политику с технической работой. "Нет, я не буду принимать непосредственное участие", - прокомментировал Гросси в интервью агентству Укринформ, отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во встрече в Швейцарии. Он пояснил, что такое решение является стремлением МАГАТЭ "не смешивать политические соображения с технической работой". В то же время указал на то, что "был на связи" в процессе подготовки саммита с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также провел на этой неделе встречу с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1952970248.html
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в мире, швейцария, украина, россия, рафаэль гросси, герман галущенко, джо байден, магатэ, евросоюз, совет европы
В мире, Швейцария, Украина, Россия, Рафаэль Гросси, Герман Галущенко, Джо Байден, МАГАТЭ, Евросоюз, Совет Европы
Гросси не будет участвовать в конференции по Украине

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что не будет участвовать в конференции по Украине

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не будет принимать непосредственное участие в конференции по Украине в Швейцарии, по его словам, такое решение является стремлением организации не смешивать политику с технической работой.
"Нет, я не буду принимать непосредственное участие", - прокомментировал Гросси в интервью агентству Укринформ, отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во встрече в Швейцарии.
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Он пояснил, что такое решение является стремлением МАГАТЭ "не смешивать политические соображения с технической работой". В то же время указал на то, что "был на связи" в процессе подготовки саммита с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также провел на этой неделе встречу с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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В миреШвейцарияУкраинаРоссияРафаэль ГроссиГерман ГалущенкоДжо БайденМАГАТЭЕвросоюзСовет Европы
 
 
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