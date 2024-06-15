Гросси не будет участвовать в конференции по Украине
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что не будет участвовать в конференции по Украине
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не будет принимать непосредственное участие в конференции по Украине в Швейцарии, по его словам, такое решение является стремлением организации не смешивать политику с технической работой.
"Нет, я не буду принимать непосредственное участие", - прокомментировал Гросси в интервью агентству Укринформ, отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во встрече в Швейцарии.
Он пояснил, что такое решение является стремлением МАГАТЭ "не смешивать политические соображения с технической работой". В то же время указал на то, что "был на связи" в процессе подготовки саммита с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также провел на этой неделе встречу с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.