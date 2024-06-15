https://ria.ru/20240615/grossi-1953114527.html

Гросси не будет участвовать в конференции по Украине

Гросси не будет участвовать в конференции по Украине - РИА Новости, 15.06.2024

Гросси не будет участвовать в конференции по Украине

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не будет принимать непосредственное участие в конференции по Украине в Швейцарии, по его словам, такое решение... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:35

2024-06-15T14:35

2024-06-15T14:35

в мире

швейцария

украина

россия

рафаэль гросси

герман галущенко

джо байден

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077413_0:101:2995:1786_1920x0_80_0_0_4491d877eb55bdceed60395892bccca8.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не будет принимать непосредственное участие в конференции по Украине в Швейцарии, по его словам, такое решение является стремлением организации не смешивать политику с технической работой. "Нет, я не буду принимать непосредственное участие", - прокомментировал Гросси в интервью агентству Укринформ, отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во встрече в Швейцарии. Он пояснил, что такое решение является стремлением МАГАТЭ "не смешивать политические соображения с технической работой". В то же время указал на то, что "был на связи" в процессе подготовки саммита с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также провел на этой неделе встречу с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1952970248.html

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

швейцария

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швейцария, украина, россия, рафаэль гросси, герман галущенко, джо байден, магатэ, евросоюз, совет европы