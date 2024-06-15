https://ria.ru/20240615/germaniya-1953050479.html

СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций против России

СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций против России - РИА Новости, 15.06.2024

СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций против России

Страны Евросоюза в пятницу не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за несогласия Германии по вопросу ответственности дочерних филиалов... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T00:26

2024-06-15T00:26

2024-06-15T00:30

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венгрия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Страны Евросоюза в пятницу не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за несогласия Германии по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима, пишет Reuters со ссылкой на анонимных дипломатов из ЕС.По словам источников, Германия выразила скепсис из-за того, как положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах скажется на ее промышленности.При этом Венгрия, как утверждает Reuters, ранее выступавшая против этих ограничений, "похоже", была готова одобрить новый пакет санкций.По информации агентства, постпреды стран-участниц объединения должны были согласовать решение в пятницу вечером, однако в последний момент тема санкций была снята с обсуждений. Следующая встреча состоится в среду.В четверг немецкое агентство DPA также сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Берлин блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций. Немецкие власти требовали ограничить определенными товарами или вовсе вычеркнуть из планов пункт, касающийся ответственности филиалов предприятий в случае нарушений санкций.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20240614/rossiya-1952978426.html

https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952923247.html

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в мире, германия, россия, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии