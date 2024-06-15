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СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций против России - РИА Новости, 15.06.2024
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00:26 15.06.2024 (обновлено: 00:30 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/germaniya-1953050479.html
СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций против России
СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций против России - РИА Новости, 15.06.2024
СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций против России
Страны Евросоюза в пятницу не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за несогласия Германии по вопросу ответственности дочерних филиалов... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T00:26
2024-06-15T00:30
в мире
германия
россия
венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Страны Евросоюза в пятницу не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за несогласия Германии по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима, пишет Reuters со ссылкой на анонимных дипломатов из ЕС.По словам источников, Германия выразила скепсис из-за того, как положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах скажется на ее промышленности.При этом Венгрия, как утверждает Reuters, ранее выступавшая против этих ограничений, "похоже", была готова одобрить новый пакет санкций.По информации агентства, постпреды стран-участниц объединения должны были согласовать решение в пятницу вечером, однако в последний момент тема санкций была снята с обсуждений. Следующая встреча состоится в среду.В четверг немецкое агентство DPA также сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Берлин блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций. Немецкие власти требовали ограничить определенными товарами или вовсе вычеркнуть из планов пункт, касающийся ответственности филиалов предприятий в случае нарушений санкций.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20240614/rossiya-1952978426.html
https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952923247.html
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в мире, германия, россия, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Германия, Россия, Венгрия, Евросоюз, Санкции в отношении России
СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций против России

Reuters: Германия не дала согласовать новый пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Страны Евросоюза в пятницу не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за несогласия Германии по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима, пишет Reuters со ссылкой на анонимных дипломатов из ЕС.
По словам источников, Германия выразила скепсис из-за того, как положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах скажется на ее промышленности.
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При этом Венгрия, как утверждает Reuters, ранее выступавшая против этих ограничений, "похоже", была готова одобрить новый пакет санкций.
По информации агентства, постпреды стран-участниц объединения должны были согласовать решение в пятницу вечером, однако в последний момент тема санкций была снята с обсуждений. Следующая встреча состоится в среду.
В четверг немецкое агентство DPA также сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Берлин блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций. Немецкие власти требовали ограничить определенными товарами или вовсе вычеркнуть из планов пункт, касающийся ответственности филиалов предприятий в случае нарушений санкций.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
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