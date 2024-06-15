https://ria.ru/20240615/gazoprovod-1953170254.html

В Саратове не обнаружили внешнего воздействия на горевший газопровод

В Саратове не обнаружили внешнего воздействия на горевший газопровод - РИА Новости, 15.06.2024

В Саратове не обнаружили внешнего воздействия на горевший газопровод

Внешнего воздействия на газопровод, горевший вблизи Саратова, не было, газовики допущены к ремонтным работам, сообщило минпромэнерго региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T21:28

2024-06-15T21:28

2024-06-15T21:28

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

роман бусаргин

саратов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953148282_0:0:2455:1381_1920x0_80_0_0_470b288ba27129320fc9a61e9d93c921.jpg

САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Внешнего воздействия на газопровод, горевший вблизи Саратова, не было, газовики допущены к ремонтным работам, сообщило минпромэнерго региона в Telegram-канале. "Подтверждено отсутствие внешнего воздействия на газопровод. Газовой компании разрешили приступить к ремонтным работам", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован. Позднее минпромэнерго области сообщило, что горение газопровода также ликвидировано, а нарушенное из-за этой аварии энергоснабжение девяти сел восстановлено. СУСК по региону сообщило, что по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе начата проверка. Компания "Газпром трансгаз Саратов" уточнила, что газопровод не используется для газоснабжения потребителей.

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи на месте взрыва газа в подземном трубопроводе вблизи Саратова Следователи начали проверку после взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК 2024-06-15T21:28 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром, роман бусаргин, саратов, видео