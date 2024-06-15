https://ria.ru/20240615/gazoprovod-1953170254.html
В Саратове не обнаружили внешнего воздействия на горевший газопровод
В Саратове не обнаружили внешнего воздействия на горевший газопровод - РИА Новости, 15.06.2024
В Саратове не обнаружили внешнего воздействия на горевший газопровод
Внешнего воздействия на газопровод, горевший вблизи Саратова, не было, газовики допущены к ремонтным работам, сообщило минпромэнерго региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T21:28
2024-06-15T21:28
2024-06-15T21:28
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
роман бусаргин
саратов
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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Внешнего воздействия на газопровод, горевший вблизи Саратова, не было, газовики допущены к ремонтным работам, сообщило минпромэнерго региона в Telegram-канале. "Подтверждено отсутствие внешнего воздействия на газопровод. Газовой компании разрешили приступить к ремонтным работам", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован. Позднее минпромэнерго области сообщило, что горение газопровода также ликвидировано, а нарушенное из-за этой аварии энергоснабжение девяти сел восстановлено. СУСК по региону сообщило, что по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе начата проверка. Компания "Газпром трансгаз Саратов" уточнила, что газопровод не используется для газоснабжения потребителей.
саратов
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953148282_0:0:1841:1381_1920x0_80_0_0_c970177e7c5f6c21aaf951e26e7cef5b.jpg
Следователи на месте взрыва газа в подземном трубопроводе вблизи Саратова
Следователи начали проверку после взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК
2024-06-15T21:28
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром, роман бусаргин, саратов, видео
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром, Роман Бусаргин, Саратов
В Саратове не обнаружили внешнего воздействия на горевший газопровод
Минпромэнеро: внешнего воздействия на горевший близ Саратова газопровод не было