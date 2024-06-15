Горение газопровода в Саратове ликвидировали
Нарушенное из-за пожара на газопроводе в Саратове энергоснабжение восстановили
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Горение газопровода вблизи Саратова ликвидировано, нарушенное из-за этой аварии энергоснабжение девяти сел восстановлено, сообщило минпромэнерго региона в Telegram-канале.
"Горение оперативно ликвидировано. Перерыва в подаче газа потребителям не допущено... После допуска начнутся ремонтные работы. Происшествие привело к повреждению линии электропередачи, находящей в зоне ответственности филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские РС". Были обесточены девять энергообъектов 35 и 110 кВ, временно прервано электроснабжение девяти населенных пунктов. Энергетики оперативно перевели электроснабжение потребителей на резервные схемы, подача электроэнергии полностью восстановлена", - говорится в сообщении.
Компания "Газпром трансгаз Саратов" проводит восстановительные работы после возгорания на магистральном газопроводе, проинформировала служба компании по связям с общественностью и СМИ.
"Газопровод не используется для газоснабжения потребителей. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" проводят ремонтно-восстановительные работы", - уточнили в компании.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет.
По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован. Власти Татищевского района сообщали, что из-за пожара без электричества осталось село Сторожевка. По данным прокуратуры, в районе места пожара проходит высоковольтная линия электропередачи. СУСК по региону сообщило, что по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе начата проверка.