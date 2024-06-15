https://ria.ru/20240615/gazoprovod-1953163614.html

Горение газопровода в Саратове ликвидировали

Горение газопровода в Саратове ликвидировали - РИА Новости, 15.06.2024

Горение газопровода в Саратове ликвидировали

Горение газопровода вблизи Саратова ликвидировано, нарушенное из-за этой аварии энергоснабжение девяти сел восстановлено, сообщило минпромэнерго региона в... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T20:26

2024-06-15T20:26

2024-06-15T20:33

происшествия

саратов

татищевский район

роман бусаргин

газпром

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Горение газопровода вблизи Саратова ликвидировано, нарушенное из-за этой аварии энергоснабжение девяти сел восстановлено, сообщило минпромэнерго региона в Telegram-канале."Горение оперативно ликвидировано. Перерыва в подаче газа потребителям не допущено... После допуска начнутся ремонтные работы. Происшествие привело к повреждению линии электропередачи, находящей в зоне ответственности филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские РС". Были обесточены девять энергообъектов 35 и 110 кВ, временно прервано электроснабжение девяти населенных пунктов. Энергетики оперативно перевели электроснабжение потребителей на резервные схемы, подача электроэнергии полностью восстановлена", - говорится в сообщении.Компания "Газпром трансгаз Саратов" проводит восстановительные работы после возгорания на магистральном газопроводе, проинформировала служба компании по связям с общественностью и СМИ."Газопровод не используется для газоснабжения потребителей. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" проводят ремонтно-восстановительные работы", - уточнили в компании.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет.По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован. Власти Татищевского района сообщали, что из-за пожара без электричества осталось село Сторожевка. По данным прокуратуры, в районе места пожара проходит высоковольтная линия электропередачи. СУСК по региону сообщило, что по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе начата проверка.

https://ria.ru/20240606/vzryv-1951178016.html

саратов

татищевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи на месте взрыва газа в подземном трубопроводе вблизи Саратова Следователи начали проверку после взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК 2024-06-15T20:26 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, татищевский район, роман бусаргин, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)