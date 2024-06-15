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Горение газопровода в Саратове ликвидировали - РИА Новости, 15.06.2024
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20:26 15.06.2024 (обновлено: 20:33 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/gazoprovod-1953163614.html
Горение газопровода в Саратове ликвидировали
Горение газопровода в Саратове ликвидировали - РИА Новости, 15.06.2024
Горение газопровода в Саратове ликвидировали
Горение газопровода вблизи Саратова ликвидировано, нарушенное из-за этой аварии энергоснабжение девяти сел восстановлено, сообщило минпромэнерго региона в... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T20:26
2024-06-15T20:33
происшествия
саратов
татищевский район
роман бусаргин
газпром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Горение газопровода вблизи Саратова ликвидировано, нарушенное из-за этой аварии энергоснабжение девяти сел восстановлено, сообщило минпромэнерго региона в Telegram-канале."Горение оперативно ликвидировано. Перерыва в подаче газа потребителям не допущено... После допуска начнутся ремонтные работы. Происшествие привело к повреждению линии электропередачи, находящей в зоне ответственности филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские РС". Были обесточены девять энергообъектов 35 и 110 кВ, временно прервано электроснабжение девяти населенных пунктов. Энергетики оперативно перевели электроснабжение потребителей на резервные схемы, подача электроэнергии полностью восстановлена", - говорится в сообщении.Компания "Газпром трансгаз Саратов" проводит восстановительные работы после возгорания на магистральном газопроводе, проинформировала служба компании по связям с общественностью и СМИ."Газопровод не используется для газоснабжения потребителей. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" проводят ремонтно-восстановительные работы", - уточнили в компании.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет.По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован. Власти Татищевского района сообщали, что из-за пожара без электричества осталось село Сторожевка. По данным прокуратуры, в районе места пожара проходит высоковольтная линия электропередачи. СУСК по региону сообщило, что по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе начата проверка.
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саратов
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60
353
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Следователи на месте взрыва газа в подземном трубопроводе вблизи Саратова
Следователи начали проверку после взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК
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происшествия, саратов, татищевский район, роман бусаргин, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Татищевский район, Роман Бусаргин, Газпром, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Горение газопровода в Саратове ликвидировали

Нарушенное из-за пожара на газопроводе в Саратове энергоснабжение восстановили

© СУ СК России по Саратовской областиНа месте взрыва газа в трубопроводе под Саратовом. Кадр видео
На месте взрыва газа в трубопроводе под Саратовом. Кадр видео
© СУ СК России по Саратовской области
На месте взрыва газа в трубопроводе под Саратовом. Кадр видео
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Горение газопровода вблизи Саратова ликвидировано, нарушенное из-за этой аварии энергоснабжение девяти сел восстановлено, сообщило минпромэнерго региона в Telegram-канале.
"Горение оперативно ликвидировано. Перерыва в подаче газа потребителям не допущено... После допуска начнутся ремонтные работы. Происшествие привело к повреждению линии электропередачи, находящей в зоне ответственности филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские РС". Были обесточены девять энергообъектов 35 и 110 кВ, временно прервано электроснабжение девяти населенных пунктов. Энергетики оперативно перевели электроснабжение потребителей на резервные схемы, подача электроэнергии полностью восстановлена", - говорится в сообщении.
Компания "Газпром трансгаз Саратов" проводит восстановительные работы после возгорания на магистральном газопроводе, проинформировала служба компании по связям с общественностью и СМИ.
"Газопровод не используется для газоснабжения потребителей. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" проводят ремонтно-восстановительные работы", - уточнили в компании.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет.
По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован. Власти Татищевского района сообщали, что из-за пожара без электричества осталось село Сторожевка. По данным прокуратуры, в районе места пожара проходит высоковольтная линия электропередачи. СУСК по региону сообщило, что по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе начата проверка.
Взрыв на газозаправочной станции близ Еревана. 6 июня 2024
На автотрассе около Еревана взорвалась газозаправочная станция
6 июня, 22:36
 
ПроисшествияСаратовТатищевский районРоман БусаргинГазпромМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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