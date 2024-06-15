https://ria.ru/20240615/gavana-1953074824.html

Визит российских кораблей в Гавану превратился в народное зрелище

Визит российских кораблей в Гавану превратился в народное зрелище - РИА Новости, 15.06.2024

Визит российских кораблей в Гавану превратился в народное зрелище

Жители Гаваны вновь собрались в пятницу перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за российскими кораблями из отряда Северного флота, которые находятся на... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:05

2024-06-15T09:05

2024-06-15T14:14

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ГАВАНА, 15 июн - РИА Новости. Жители Гаваны вновь собрались в пятницу перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за российскими кораблями из отряда Северного флота, которые находятся на Кубе с официальным визитом и в субботу вновь будут пускать на борт посетителей. "Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем. В субботу мы вернемся, чтобы попасть на российский фрегат и увидеть вблизи моряков этой страны, которые были настолько любезны, что посетили наш город с дружеским визитом", - рассказал РИА Новости житель Гаваны Габриэль Сонейра, который фотографировал корабли вместе с двумя своими маленькими детьми. Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в среду в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня. Несмотря на то, что доступа на борт кораблей в пятницу не было, на 200-метровой площадке у входа в гаванскую гавань толпились люди, фотографируясь и снимая видео на фоне российских судов и с российскими моряками, которые сошли на берег. "Российские военные корабли прибывают на Кубу с посланием мира. Лица российских моряков выражают это чувство, когда вы сталкиваетесь с ними на наших улицах. Они выглядят счастливыми и чувствующими себя в безопасности среди кубинцев", - рассказала агентству 32-летняя Эулалия Равело, которая также пришла на набережную. В субботу фрегат "Адмирал Горшков" во второй раз в рамках своего визита примет на борт кубинцев, желающих познакомиться с жизнью судна, а в понедельник группа кораблей продолжит свой дальний поход.

https://ria.ru/20240606/kuba-1951155260.html

https://ria.ru/20240612/korabli-1952378291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Гаваны у пирса Сьерра Маэстра, где находятся российские корабли Визит российских кораблей в Гавану превратился в народное зрелище. Местные жители собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за кораблями из отряда Северного флота, которые находятся на Кубе с официальным визитом и в субботу вновь будут пускать на борт посетителей. 2024-06-15T09:05 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гавана, куба, вмф рф, в мире