https://ria.ru/20240615/frantsiya-1953152777.html

Кризис во Франции нанесет удар в самое сердце еврозоны, пишет Блумберг

Кризис во Франции нанесет удар в самое сердце еврозоны, пишет Блумберг - РИА Новости, 15.06.2024

Кризис во Франции нанесет удар в самое сердце еврозоны, пишет Блумберг

Полномасштабный кризис во Франции может представлять более серьезную угрозу для Евросоюза, чем выход из структур ЕС Великобритании, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:06

2024-06-15T19:06

2024-06-15T19:06

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великобритания

эммануэль макрон

евросоюз

европарламент

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полномасштабный кризис во Франции может представлять более серьезную угрозу для Евросоюза, чем выход из структур ЕС Великобритании, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников. "Полномасштабный кризис во Франции может в конечном итоге представлять более серьезную угрозу для блока, поскольку он нанесет удар в самое сердце еврозоны", - пишет Блумберг. Со ссылкой на неназванного дипломата в публикации подчеркивается, что опасности во Франции сейчас являются "главной темой каждого разговора в Брюсселе". Блумберг однако пишет, что команда Макрона не верит в то, что опыт Brexit применим ко Франции, это утверждают источники агентства, которые также считают, что необходимо сосредоточиться на экономических рисках, которые, как они считают, сопутствуют кампании правой партии "Национальное объединение" (RN). По их мнению, это может позволить поднять рейтинги коалиции президента Эммануэля Макрона. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 по местному времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html

https://ria.ru/20240610/europe-1952064192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, великобритания, эммануэль макрон, евросоюз, европарламент