https://ria.ru/20240615/frantsiya-1953089254.html

Во Франции готовятся к протестам против правых

Во Франции готовятся к протестам против правых - РИА Новости, 15.06.2024

Во Франции готовятся к протестам против правых

Более 20 тысяч правоохранителей будут задействованы во Франции для обеспечения правопорядка в связи с ожидающимися по всей стране крупными протестами против... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:10

2024-06-15T11:10

2024-06-15T11:10

в мире

франция

париж

нант

эммануэль макрон

европарламент

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ПАРИЖ, 15 июн – РИА Новости. Более 20 тысяч правоохранителей будут задействованы во Франции для обеспечения правопорядка в связи с ожидающимися по всей стране крупными протестами против правой партии "Национальное объединение" (RN) в преддверии внеочередных парламентских выборов, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. Накануне французские СМИ сообщали, что до 350 тысяч человек могут принять участие в манифестациях по всей стране, в Париже ожидается от 50 до 100 тысяч демонстрантов. В общей сложности во Франции пройдут порядка 150 акций. Отмечалось, что на них возможны провокации ультралевых, а также разгромы магазинов и банков. "Согласно нашей информации, 21 тысяча полицейских и жандармов будут задействованы на этих манифестациях", - говорится в сообщении телеканала. Газета Figaro ранее сообщала, что к акции в субботу призывают пять ведущих профсоюзов, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT) и "Французскую демократическую конфедерацию труда" (CFDT). Они пообещали, что по масштабу демонстрация напомнит протесты против пенсионной реформы. Отмечалось, что под особой охраной полиции будут находиться крупные города, в которых сильна поддержка левых: Париж, Нант, Ренн, Лион, Тулуза и Бордо. Отдельные немногочисленные акции против партии, которую в Нацсобрании возглавляла Марин Ле Пен, проходили во Франции всю неделю после того, как партия одержала победу на выборах в Европарламент, вдвое обогнав президентскую коалицию. После этого президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент, объявив о проведении внеочередных парламентских выборов 30 июня и 7 июля. Перед выборами правая партия "Национальное объединение" (RN) объявила о коалиции с некоторыми депутатами из партии республиканцев (LR): в ряде избирательных округов RN не будет выдвигать своих кандидатов против кандидатов LR. Левые, социалисты и экологи, в свою очередь, объявили о создании "народного фронта", чтобы противостоять макронистам и правым.

https://ria.ru/20240501/aktsiya-1943349730.html

https://ria.ru/20240610/parizh-1951846584.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж, нант, эммануэль макрон, европарламент