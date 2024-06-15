Во Франции готовятся к протестам против правых
Более 20 тысяч полицейских задействуют во Франции из-за протестов против правых
Сотрудники полиции. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 июн – РИА Новости. Более 20 тысяч правоохранителей будут задействованы во Франции для обеспечения правопорядка в связи с ожидающимися по всей стране крупными протестами против правой партии "Национальное объединение" (RN) в преддверии внеочередных парламентских выборов, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.
Накануне французские СМИ сообщали, что до 350 тысяч человек могут принять участие в манифестациях по всей стране, в Париже ожидается от 50 до 100 тысяч демонстрантов. В общей сложности во Франции пройдут порядка 150 акций. Отмечалось, что на них возможны провокации ультралевых, а также разгромы магазинов и банков.
"Согласно нашей информации, 21 тысяча полицейских и жандармов будут задействованы на этих манифестациях", - говорится в сообщении телеканала.
Газета Figaro ранее сообщала, что к акции в субботу призывают пять ведущих профсоюзов, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT) и "Французскую демократическую конфедерацию труда" (CFDT). Они пообещали, что по масштабу демонстрация напомнит протесты против пенсионной реформы.
Отдельные немногочисленные акции против партии, которую в Нацсобрании возглавляла Марин Ле Пен, проходили во Франции всю неделю после того, как партия одержала победу на выборах в Европарламент, вдвое обогнав президентскую коалицию. После этого президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент, объявив о проведении внеочередных парламентских выборов 30 июня и 7 июля.
Перед выборами правая партия "Национальное объединение" (RN) объявила о коалиции с некоторыми депутатами из партии республиканцев (LR): в ряде избирательных округов RN не будет выдвигать своих кандидатов против кандидатов LR. Левые, социалисты и экологи, в свою очередь, объявили о создании "народного фронта", чтобы противостоять макронистам и правым.
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