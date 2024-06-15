https://ria.ru/20240615/forum-1953161893.html

В Ереване пройдет международный форум по русскому языку

В Ереване пройдет международный форум по русскому языку - РИА Новости, 15.06.2024

В Ереване пройдет международный форум по русскому языку

Свыше 60 специалистов из 14 стран обсудят в ходе международного форума в армянской столице актуальные вопросы русистики, сообщили в пресс-службе Дома Москвы в... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T20:11

2024-06-15T20:11

2024-06-15T20:11

ереван

россия

армения

сергей копыркин

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ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Свыше 60 специалистов из 14 стран обсудят в ходе международного форума в армянской столице актуальные вопросы русистики, сообщили в пресс-службе Дома Москвы в Ереване. "Более 60 русистов из 14 стран мира приехали в столицу Армении, чтобы обсудить тенденции и актуальные вопросы изучения и преподавания русского языка. В Международном научно-практическом форуме по русскому языку, организованном правительством Москвы, департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московским Домом соотечественника и Домом Москвы в Ереване, принимают участие учителя из Австрии, Армении, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Франции, России и других стран", - говорится в пресс-релизе организации. Открывая мероприятие, начальник управления образования Центра международного сотрудничества министерства просвещения РФ Елизавета Хамраева поблагодарила организаторов за возможность в очередной раз собраться под сводами Дома Москвы в Ереване и обсудить с преподавателями-русистами, работающими в различных странах мира, целый ряд актуальных вопросов по изучению и преподаванию русского языка, представленных под различными современными ракурсами. Управляющий Домом Москвы в Ереване Айк Меликян приветствовал участников форума и пожелал им продуктивной и плодотворной работы. "За последний месяц в нашем Доме проводится уже второе подобное мероприятие, и я очень рад этому, поскольку такие форумы помогают нашим русистам постоянно совершенствоваться. Очень важно, чтобы вы общались друг с другом, знакомились с тенденциями и новыми методами преподавания русского языка, что, несомненно, благотворно отразится на уровне преподавания русского языка", - отметил он. Первый секретарь посольства РФ в Армении Мария Коротина, поприветствовав от имени посла России в Ереване Сергея Копыркина участников форума, коснулась важности организации образовательных мероприятий для улучшения уровня преподавания русского языка. Она подчеркнула, что подобные форумы становятся важной поддержкой для учителей. В течение двух дней участники форума обсудят вопросы, касающиеся цифровизации в обучении русскому языку, лингвокультурологического подхода в методике преподавания, кинопедагогики и театрализации как форм сохранения языка, а также других актуальных тем, заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240606/mishustin-1950914126.html

https://ria.ru/20240607/putin-1951494391.html

ереван

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ереван, россия, армения, сергей копыркин